В среду в Украину придут дожди и начнется похолодание: где испортится погода (карта)

Сухая погода ожидается лишь на юге и юго-востоке страны.

В среду, 19 октября, в Украине резко изменится погода. Большую часть страны накроют дожди, а температура начнет снижаться. Осадки ожидаются повсеместно, кроме юга, большинства восточных и некоторых центральных областей. Об этом сообщает Погода УНИАН. В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +10°, днем +15°, сильный дождь.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +9°, днем +14°, небольшой дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +8°, днем +14°, небольшой дождь.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +8°, днем +14°, сильный дождь.

В Тернополе 19 октября ночью будет +10°, днем +14°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +15°, сильный дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +16°, легкий дождь.

В Ужгороде столбики термометров покажут +8°...+18°, практически безоблачно.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +9°, днем +17° ,сильный дождь.

В Виннице завтра будет +7°...+16°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Житомире в среду будет ночью +10°, днем +16°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +14°, легкий дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +16°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +8°...+14° ,сильный дождь.

В Одессе 19 октября - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +19°.

В Херсоне в среду ночью +6°, днем +18°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +18°.

В Запорожье завтра температура ночью +7°, днем +17°, облачно с прояснениями.

В Сумах температура воздуха составит +6°...+14°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +14°, сильный дождь.

В Днепре завтра температура ночью будет +8°, днем +17°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет практически безоблачно, +6°...+17°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +17°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +17°. Народные приметы на 19 октября 19 октября - Фома. Первый снег сухой - будет хорошее лето. Видео дня Вас также могут заинтересовать новости: Мокрый снег, ветер и похолодание: синоптики назвали дату ухудшения погоды в Украине

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