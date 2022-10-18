В среду, 19 октября, в Украине резко изменится погода. Большую часть страны накроют дожди, а температура начнет снижаться. Осадки ожидаются повсеместно, кроме юга, большинства восточных и некоторых центральных областей.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +10°, днем +15°, сильный дождь.
- Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +9°, днем +14°, небольшой дождь.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +8°, днем +14°, небольшой дождь.
- В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +8°, днем +14°, сильный дождь.
- В Тернополе 19 октября ночью будет +10°, днем +14°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +15°, сильный дождь.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +16°, легкий дождь.
- В Ужгороде столбики термометров покажут +8°...+18°, практически безоблачно.
- В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +9°, днем +17° ,сильный дождь.
- В Виннице завтра будет +7°...+16°, небольшая облачность, сильный дождь.
- В Житомире в среду будет ночью +10°, днем +16°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +14°, легкий дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +16°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +8°...+14° ,сильный дождь.
- В Одессе 19 октября - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +19°.
- В Херсоне в среду ночью +6°, днем +18°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +18°.
- В Запорожье завтра температура ночью +7°, днем +17°, облачно с прояснениями.
- В Сумах температура воздуха составит +6°...+14°, небольшая облачность, сильный дождь.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +14°, сильный дождь.
- В Днепре завтра температура ночью будет +8°, днем +17°, небольшая облачность.
- В Симферополе в среду будет практически безоблачно, +6°...+17°.
- В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +17°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +17°.
Народные приметы на 19 октября
19 октября - Фома. Первый снег сухой - будет хорошее лето.
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