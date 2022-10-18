Погода в Украине / фото Pixabay

В среду, 19 октября, в Украине резко изменится погода. Большую часть страны накроют дожди, а температура начнет снижаться. Осадки ожидаются повсеместно, кроме юга, большинства восточных и некоторых центральных областей.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +10°, днем +15°, сильный дождь.
  • Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +9°, днем +14°, небольшой дождь.
  • В Луцке - небольшая облачность, ночью +8°, днем +14°, небольшой дождь.
  • В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +8°, днем +14°, сильный дождь.
  • В Тернополе 19 октября ночью будет +10°, днем +14°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +15°, сильный дождь.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +16°, легкий дождь.
  • В Ужгороде столбики термометров покажут +8°...+18°, практически безоблачно.
  • В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +9°, днем +17° ,сильный дождь.
  • В Виннице завтра будет +7°...+16°, небольшая облачность, сильный дождь.
  • В Житомире в среду будет ночью +10°, днем +16°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +14°, легкий дождь.
  • В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +16°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +8°...+14° ,сильный дождь.
  • В Одессе 19 октября - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +19°.
  • В Херсоне в среду ночью +6°, днем +18°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +18°.
  • В Запорожье завтра температура ночью +7°, днем +17°, облачно с прояснениями.
  • В Сумах температура воздуха составит +6°...+14°, небольшая облачность, сильный дождь.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +14°, сильный дождь.
  • В Днепре завтра температура ночью будет +8°, днем +17°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в среду будет практически безоблачно, +6°...+17°.
  • В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +17°.
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +17°.
Погода в Украине 19 октября / фото УНИАН

Народные приметы на 19 октября

19 октября - Фома. Первый снег сухой - будет хорошее лето.

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