В регионе объявлено штормовое предупреждение.

В Мариуполе дождь, начавшийся еще вечером 5 июля, перешел в сильный ливень, который длился всю ночь. Ситуацию усугублял штормовой ветер 15-17 метров в секунду.

Об этом сообщает местное издание 0629.com.ua.

Как сообщается, уровень воды в Азовском море поднялся на метр.

Все аварийный службы были переведены на усиленный режим работы. Спасатели аварийно-водолазной службы еще ночью начали работы по расчистке ливневок и канализационных тюбингов.

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По данным издания, на ул. Громовой сильный ливень ночью смыл грунт и глину со склонов на проезжую часть дороги, ливневки были заилены. Патрульная полиция предупредила горожан, что движение под мостом невозможно и необходимо выбирать пути объезда.

Спасатели предупреждают, что поднявшийся уровень моря может снова привести к затоплениям поселков, расположенных в пойме рек и возле моря.

Однако стихия не отступает. По данным пресс-службы ГСЧС Украины, в Донецкой области 6 июля прогнозируются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с, местами значительные дожди. В регионе объявлен I уровень опасности, желтый.

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Автор: Екатерина Лиманская