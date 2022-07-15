И в субботу, и в воскресенье в Украине местами пройдут небольшие дожди.

На выходных,16 и 17 июля, в Украине ожидаются температурные контрасты. Холоднее всего будет в северных и западных областях, где по ночам температура будет опускаться до +9°...+12°, а днем ожидается +19°...+22°. При этом жара до +30°...+32° сохранится на юго-востоке, однако и там в воскресенье столбики термометров немного снизятся.

Осадки местами ожидаются и в субботу, и в воскресенье. Однако они не будут сильными.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +14°, днем +24°. В воскресенье ночью ожидается +14°, а днем - до +22°, небольшая облачность.

Во Львове в субботу ночью +10°, днем +21°, небольшая облачность. В воскресенье ночью +9°, днем +19°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Луцке в субботу ночью +11°, днем +21°, облачно с прояснениями. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +9°, днем +20°, небольшой дождь.

В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями. Температура воздуха +10°...+23°. В воскресенье температура будет +9°...+22°, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +29°, гроза. В воскресенье - практически безоблачно, +16°...+29°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +15°, днем +26°, небольшая облачность. В воскресенье столбики термометров покажут +13°...+24°, небольшая облачность.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +26°, сильный дождь. В воскресенье температура составит +18°...+25°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +17°...+30°. В воскресенье - небольшая облачность, +14°...+30°, гроза.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная и безоблачная погода, температура ночью +17°, днем +31°. В воскресенье ночью ожидается +19°, днем +31°, небольшая облачность.

В Краматорске в субботу будет ясно и безоблачно. Температура ночью +15°, днем +30°. В воскресенье будет практически безоблачно, ночью +17°, днем +27°.

В Северодонецке завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +31°. В воскресенье - небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура составит +18°, днем +29°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет практически безоблачно, температура ночью +8°, днем до +20°. В воскресенье ночью температура составит +8°, днем столбики термометров покажут +17°, небольшая облачность.

В Моршине на Львовщине в субботу будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +22°. В воскресенье - практически безоблачно. Температура составит +10°...+21°.

В Трускавце в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, температура до +22°. В воскресенье - небольшая облачность, температура +9°...+20°.

В Сваляве завтра ожидается облачная погода с прояснениями, до +23°. В воскресенье - облачно с прояснениями, +9°...+20°.

В Затоке в субботу - ясно и безоблачно, ночью +20°, днем +29°. В воскресенье - небольшая облачность, температура +20°...+30°.

В Бердянске в субботу будет ясно и безоблачно, температура до +31°. В воскресенье - небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура +16°...+30°.

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