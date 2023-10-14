Укргидрометцентр обнародовал прогноз на ближайшие дни - будут дожди и похолодание.

В течение ближайших двух суток в Украине ожидается изменение синоптической ситуации, а с понедельника - понижение температуры. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Сегодня, по данным синоптиков, в Украине ожидается теплая и без осадков погода с температурой днем 18-24°.

Температура в воскресенье ночью снизится до 8-14°, днем ожидается 17-22°, в Одесской области воздух прогреется до 25°, а в западных и северных областях ожидается похолодание до 12-17°.

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В понедельник, 16 октября, по всей Украине ожидается снижение температуры на 3-5 градусов.

Также, по данным Укргидрометцентра, 15 октября в западных, северных и местами в центральных областях, а 16 октября - на большей части территории страны пройдут дожди.

15 октября днем в западных областях, а в понедельник на западе и юге страны местами ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Об изменении погоды в Украине говорит и синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, постепенное изменение атмосферной циркуляции приведет к снижению температуры воздуха в воскресенье в западных и северо-западных областях. Похолодание в начале следующей недели распространится на всю территорию нашей страны. По его прогнозу, уже в воскресенье в западных областях температура упадет до +8°...+13°.

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