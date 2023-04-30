Третий уровень опасности ожидается 30 апреля - 1 мая.

Спасатели предупреждают об угрозе снеголавинной опасности на Ивано-Франковщине и Закарпатье в ближайшее время.

Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций. "30 апреля - 1 мая на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Погода в Украине

В этом году весна в Украине выдалась холодной и дождевой. Джае конец апреля был нетрадиционно прохладным. А последний день апреля, по прогнозу Укргидрометцентри вовсе будет с похолоданием, а в некоторых регионах даже с дождями и заморозками.

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Ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала заморозки на выходных, 29-30 апреля и усиление ветра до штормовых порывов. В западных областях заморозки будут в воздухе, а на остальной территории - на почве.

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