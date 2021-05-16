В Украине сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности / фото УНИАН
Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве областей Украины.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.
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"Чрезвычайный уровень пожарной опасности объявлен в большинстве районов южных, западных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Житомирской областей", - говорится в сообщении.
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