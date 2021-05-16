В большинстве районов южных, западных, восточных областей - самый высокий уровень пожарной опасности.

Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве областей Украины.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

Читайте такжеПочти лето: сегодня в Украине потеплеет до +28°, несколько областей зальют дожди (карта)

"Чрезвычайный уровень пожарной опасности объявлен в большинстве районов южных, западных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Житомирской областей", - говорится в сообщении.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Жирий