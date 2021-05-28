Ближайшие несколько дней в Украине будут лить дожди, в понедельник - лишь на западе страны.

Ближайшие несколько дней в Украине все еще будут лить дожди с грозами, но уже в понедельник, 31 мая, в большинстве областей будет сухо.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, 31 мая осадки покинут весь восток страны, а также северные и центральные области. Немного покапает в Крыму, небольшие дожди ожидаются в западных регионах.

Однако уже со вторника, 1 июня, осадки вновь вернутся на территорию Украины и начнут покидать ее лишь с 8 июня. Местами осадки будут наблюдаться преимущественно в западных областях, но уже 11 июня весь восток и центр будут залиты солнцем.

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Погода в Украине на выходные, 29 и 30 мая

В субботу и воскресенье практически во всех регионах Украины будут лить дожди. Существенно похолодает в западных областях, на востоке температура снизится до +23°, а в Крыму будет +20°.

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Автор: Екатерина Лиманская