Завтра, 27 мая, в Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы и порывистый ветер. А на выходных в страну придет новая волна похолодания.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
"Южная часть Украины и восток в четверг удержатся от осадков - сюда дожди дойдут в пятницу-субботу. Кстати, в западных областях завтра хотя и есть вероятность дождей, однако локально и небольшие", - написала синоптик.
Температура воздуха завтра составит +20°...+26°, на востоке, юге и на Днепропетровщине +24°...+28°.
В Киеве четверг будет с теплым дождем, ожидается в течение дня +21°...+24°.
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В субботу в Украине ожидаются дожди и даже ливни. Осадки обойдут разве что Волынь и Ривненщина.
В воскресенье северную и южную части Украины ждет солнце - без существенных осадков. В центре, на востоке и в большинстве западных областей (кроме Волыни и Ривненщины) пройдут грозовые дожди.
В течение выходных похолодает. Но восточная часть в субботу еще порадует настоящим теплом.
29-30 мая в Киеве ожидается снижение температуры воздуха до +16°...+17°.
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