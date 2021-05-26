На выходных температура в Украине снизится до +16°.

Завтра, 27 мая, в Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы и порывистый ветер. А на выходных в страну придет новая волна похолодания.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Южная часть Украины и восток в четверг удержатся от осадков - сюда дожди дойдут в пятницу-субботу. Кстати, в западных областях завтра хотя и есть вероятность дождей, однако локально и небольшие", - написала синоптик.

Температура воздуха завтра составит +20°...+26°, на востоке, юге и на Днепропетровщине +24°...+28°.

В Киеве четверг будет с теплым дождем, ожидается в течение дня +21°...+24°.

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В субботу в Украине ожидаются дожди и даже ливни. Осадки обойдут разве что Волынь и Ривненщина.

В воскресенье северную и южную части Украины ждет солнце - без существенных осадков. В центре, на востоке и в большинстве западных областей (кроме Волыни и Ривненщины) пройдут грозовые дожди.

В течение выходных похолодает. Но восточная часть в субботу еще порадует настоящим теплом.

29-30 мая в Киеве ожидается снижение температуры воздуха до +16°...+17°.

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Автор: Елена Пилипчак