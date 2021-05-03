В ближайшие дни в Украине будет постепенно теплеть, а во второй половине недели - начнутся дожди.

Уже на следующей неделе в Украине значительно потеплеет. Столбики термометров поднимутся выше +20°.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Читайте такжеСиноптик спрогнозировала заморозки ближайшей ночью: в каких областях ожидать

"Со следующего понедельника, с 10-го мая, ворвется к нам уже настоящее тепло, столбики термометров будут легко перемахивать через +20...+25 градусов и даже выше", - отметила синоптик.

По ее словам, в ближайшие дни в Украине будет теплеть, а во второй половине недели начнутся дожди. Больше всего влаги придется на субботу, 8 мая.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская