На этой неделе будет тепло, но ожидаются осадки, туман и усиление ветра.

Неустойчивая погода с периодическими дождями, туманами и сильным ветром будет в Украине до конца марта. Об этом на meteoprog сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в целом в течение ближайших дней погодные условия в большинстве областей претерпят ощутимые изменения.

"Погода станет более неустойчивой, местами пройдут осадки различной интенсивности, а также временами следует ожидать усиления ветра и кратковременные туманы", - предупредил он.

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Несмотря на осадки, температурное поле в Украине сохранится на достаточно высоком уровне без существенных колебаний и будет превышать климатическую норму по всей Украине на 4 - 7 градусов.

Погода 24 марта

В начале недели на западе и местами в северных областях пройдут дожди, в Карпатах и на Закарпатье днем местами значительные дожди. Ветер будет 7 - 12 м/с, днем на большей части территории страны возможны порывы до 15 - 20 м/с. Температура днем +9...+14 °С, в южных областях, а также на Прикарпатье местами +12...+17 °С.

Погода 25 марта

Во вторник, а прогнозу Кибальчича, в западных и северных областях сохранится неустойчивая и дождливая погода. Днем небольшие дожди также пройдут в восточных и Полтавской областях. В южной половине страны преимущественно без осадков. Ночью и утром на Правобережье местами туманы. Ветер останется 7 - 12 м/с. Ночью будет +3...+8 °С, днем +8...+14 °С, а в южной половине и в Крыму потеплеет до +16...+21 °С.

Погода 26 марта

В среду, прогнозирует Кибальчич, ночью в восточных областях, а днем в западной половине страны ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер успокоится до 3 - 8 м/с, в юго-западных областях 5 - 10 м/с. Ночью будет +2...+7 °С, на севере - около 0 °С. Днем столбики термометров покажут +12...+17 °С, а на юге Одесской области и в Крыму местами +20 °С.

На сегодня, 24 марта, почти по всей Украине объявили штормовое предупреждение. По данным синоптиков, повсеместно, кроме Прикарпатья, Закарпатья и Луганщины, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

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