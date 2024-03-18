Похолодание в Украине продлится недолго.

Похолодание, которое сегодня охватило Украину, продлится недолго. Уже известна дата, когда температура снова повысится. Об этом на своей странице в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Со среды снова потеплеет", - сообщила она.

Сегодня же, по данным синоптика, нас ждут похолодание и мокрый снег.

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"18-го марта в большинстве областей ожидается снижение температуры воздуха. В течение дня будет максимально +2...+6 градусов", - сказала эксперт по погоде. Только на востоке, на юге, а также на Сумщине, Полтавщине и Днепропетровщине еще побудет теплая погода, +5...+10 градусов. На Луганщине, Донетчине и Запорожье воздух прогреется до +12 градусов.

Сегодня, по данным Наталки Диденко, повсеместно в Украине из-за атмосферных фронтов будет преобладать влажная воздушная масса.

"Будет идти дождь, на западе, севере, местами в центральной части - с мокрым снегом!" - сообщила Наталки Диденко.

В Киеве также придет холодная воздушная масса, температура воздуха снизится днем до +2...+4 градусов. Дождь в Киеве будет смешиваться с мокрым снегом.

В двух областях Украины объявлен повышенный уровень опасности

Как сообщал Погода УНИАН, во Львове и Львовской области 18-20 марта на дорогах гололедица.

Ночью и утром 18-19 марта на большей части Закарпатской области на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки 0°...-3°

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