Осадков в Украине 16 октября не ожидается.

Сегодня, 16 октября, в Украине будет много солнца, однако особого тепла оно не принеснет. В большинстве обалстей ожидается +11°...+14°, лишь на западе местами столбики термометров покажут +16°...+18°, а на Закарпатье потеплеет до +19°. Осадков сегодня в Украине не будет.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Самая теплая погода сегодня ожидается в западных областях Украины. Здесь столбики термометров в течение дня покажут +14°...+18°, а на Закарпатье будет до +19°.

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На севере Украины сегодня будет от +11° до +14°. На большей территории ожидается ясная и безоблачная погода.

Жителей центральных областей ждет приблизительно такая же температура, +10°...+14°. Здесь также будет господствовать ясная и безоблачная погода.

На востоке Украины будет прохладнее всего. В течениея дня воздух прогреется лишь до +12°...+13°. Без осадков, небольшая облачность.

В южных областях сегодня будет до +15°. В Крыму - пасмурно, на остальной территории ожидается много солнца.

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