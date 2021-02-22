Завтра в Киеве ожидается облачный день с температурой 0°

Осадков не предвидится.

В Киеве завтра ожидается облачная погода / фото УНИАН, Николай Тис

Согласно прогнозу, ночью в Киеве температура упадет до -6°, а днем термометры покажут 0°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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Весь день будет пасмурная погода. Без осадков.

Скорость ветра днем составит 4,1 м/с.

Атмосферное давление 761 мм ртутного столба.

Народные приметы 23 февраля

23 февраля - день Прохора. Считается, что после этого дня начинается потепление.

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