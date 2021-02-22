Завтра в Киеве ожидается облачный день с температурой 0°
Осадков не предвидится.
Согласно прогнозу, ночью в Киеве температура упадет до -6°, а днем термометры покажут 0°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
В Украину идет потепление: завтра температура повысится до +10° (карта)
Весь день будет пасмурная погода. Без осадков.
Скорость ветра днем составит 4,1 м/с.
Атмосферное давление 761 мм ртутного столба.
Народные приметы 23 февраля
23 февраля - день Прохора. Считается, что после этого дня начинается потепление.
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Погода в Украине
- Винница+6°... -4°
- Днепр+3°... -4°
- Донецк+3°... -8°
- Житомир+6°... -4°
- Запорожье+7°... -2°
- Ивано-Франковск+7°... -7°
- Киев+6°... -1°
- Кропивницкий+4°... -2°
- Луганск+3°... -13°
- Луцк+5°... -6°
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- Сумы+3°... -14°
- Тернополь+3°... -6°
- Харьков+2°... -12°
- Херсон+7°... -3°
- Хмельницкий+5°... -4°
- Черкассы+4°... -2°
- Чернигов+5°... -7°
- Черновцы+5°... -6°
0°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:-3 °
Мин./макс. температура:0° / +7°
Влажность:84 %
Давление:763 мм
Ветер: 6.1 м/с
Вероятность осадков:80 %
Восход:06:52
Закат17:54
Видимость:16 км
Фаза луны:
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