В Украине объявили штормовое предупреждение: прогноз погоды на 7 марта (карта)
Осложнение погодных условий соответствует первому уровню опасности.
Погода в Украине 7 марта будет достаточно прохладной. Жителям северных областей следует приготовиться к осадкам. Днем их, согласно прогнозам синоптиков, ждет мокрый снег.
Кроме того, в Украине объявили штормовое предупреждение на сутки. Порывы ветра ожидаются в воскресенье, 7 марта. Объявлен и уровень опасности - желтый.
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Об этом в субботу, 6 марта, сообщает Украинский гидрометцентр.
В большинстве регионов Украины осадков не предвидится. Зима со снегом не покинет Киевскую область, Житомирскую, Сумскую, Черниговскую. Также будет снежить на Волыни и Ривненщине.
Хотя в остальных областях обойдется без дождя и снега, на тепло надеяться не стоит. Выше столбики термометров поднимутся в Одесской области - +6...+8 градусов. На Закарпатье немного прохладнее - +4...+6. В других областях воздух прогреется в пределах +2...+5.
Кроме того, за сообщением Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, завтра по всей Украине ожидается сильный ветер. 7 марта ночью в северо-западных областях, в Волынской и Ривненской областях, днем по всей Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с (уровень опасности І - желтый).
В Киевской области завтра днем также порывы ветра 15-20 м/с.
Что касается Киева, то небо в столице будет не безоблачным. 7 марта прогнозируют днем мокрый снег и прохладную погоду – только +2...+4.
Однако синоптики прогнозируют завтра в Киеве порывы ветра. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
"7 марта в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (уровень опасности И, желтый)", - говорится в сообщении.
Также синоптики предупреждают о значительном уровне лавинной опасности в Карпатах.
"6-7 марта, в связи со снегопадами и метелями, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
А синоптик Наталья Диденко опубликовала карту сильного ветра:
"Воскресенье в Украине обещает быть ветреным. Порывы северо-западного ветра могут достигать штормовых! Не забывайте дома шарф и перчатки, очень помогающей как раз будет маска - потому что холодный ветер будет "обжигать" лицо, руки. Какие-то существенные осадки завтра в Украине - вряд ли, аж разве поздно вечером на Волыни, Ривненщине и во всех северных областях есть вероятность снега и мокрого снега. В Киеве воскресенье предполагается с сильным ветром, холодом, ночью до -3-6 градусов, завтра днем +2+4 градуса. В ближайшие дни еще побудет холодная погода, а вот следующие выходные обещают быть веселее, с пятницы температура воздуха повысится до +7 + 10 градусов", - отметила синоптик на своей странице в Facebook.
В КГГА напомнили основные рекомендации специалистов, которых следует придерживаться жителям города во время сильного ветра:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- избегать пребывания вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
В случае падения деревьев или веток, травмировании людей следует немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
Погода в городах Украины 7 марта
Ужгород - + 4...+6
Львов - +3...+5
Ивано-Франковск – +3...+5
Тернополь - +3...+5
Черновцы - +3...+5
Хмельницкий - +3...+5
Луцк - +3...+5
Ривне - +3...+5
Житомир - +3...+5
Винница - +3...+5
Одесса - + 6...+8
Николаев - +3...+5
Херсон - +3...+5
Симферополь - +3...+5
Кропивницкий - +3...+5
Черкассы - +3...+5
Чернигов - + 2...+4
Сумы - + 2...+4
Полтава - + 2...+4
Днепр - +3...+5
Запорожье - +3...+4
Донецк - + 2...+4
Луганск - + 2...+4
Харьков - + 2...+4
Киев - + 2...+4
Погода в Украине: что стоит знать
- Винница+1°... -5°
- Днепр+2°... -6°
- Донецк+1°... -7°
- Житомир+3°... -3°
- Запорожье+2°... -6°
- Ивано-Франковск+4°... -6°
- Киев+2°... -4°
- Кропивницкий+1°... -6°
- Луганск+1°... -7°
- Луцк+2°... -3°
- Львов+2°... -5°
- Николаев+5°... -4°
- Одесса+6°... -3°
- Полтава+1°... -4°
- Ровно0°... -4°
- Симферополь+9°... -6°
- Сумы0°... -6°
- Тернополь+1°... -4°
- Харьков+1°... -5°
- Херсон+5°... -4°
- Хмельницкий+1°... -4°
- Черкассы+2°... -6°
- Чернигов+2°... -6°
- Черновцы+3°... -4°