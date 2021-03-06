В Украине объявили штормовое предупреждение: прогноз погоды на 7 марта (карта)

Осложнение погодных условий соответствует первому уровню опасности.

Завтра по всей Украине ожидается сильный ветер / фото REUTERS

Погода в Украине 7 марта будет достаточно прохладной. Жителям северных областей следует приготовиться к осадкам. Днем их, согласно прогнозам синоптиков, ждет мокрый снег.

Кроме того, в Украине объявили штормовое предупреждение на сутки. Порывы ветра ожидаются в воскресенье, 7 марта. Объявлен и уровень опасности - желтый.

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Об этом в субботу, 6 марта, сообщает Украинский гидрометцентр.

В большинстве регионов Украины осадков не предвидится. Зима со снегом не покинет Киевскую область, Житомирскую, Сумскую, Черниговскую. Также будет снежить на Волыни и Ривненщине.

Хотя в остальных областях обойдется без дождя и снега, на тепло надеяться не стоит. Выше столбики термометров поднимутся в Одесской области - +6...+8 градусов. На Закарпатье немного прохладнее - +4...+6. В других областях воздух прогреется в пределах +2...+5.

Кроме того, за сообщением Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, завтра по всей Украине ожидается сильный ветер. 7 марта ночью в северо-западных областях, в Волынской и Ривненской областях, днем по всей Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с (уровень опасности І - желтый).

В Киевской области завтра днем также порывы ветра 15-20 м/с.

Что касается Киева, то небо в столице будет не безоблачным. 7 марта прогнозируют днем мокрый снег и прохладную погоду – только +2...+4.

Однако синоптики прогнозируют завтра в Киеве порывы ветра. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"7 марта в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (уровень опасности И, желтый)", - говорится в сообщении.

Также синоптики предупреждают о значительном уровне лавинной опасности в Карпатах.

"6-7 марта, в связи со снегопадами и метелями, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

А синоптик Наталья Диденко опубликовала карту сильного ветра:

фото facebook.com/tala.didenko

"Воскресенье в Украине обещает быть ветреным. Порывы северо-западного ветра могут достигать штормовых! Не забывайте дома шарф и перчатки, очень помогающей как раз будет маска - потому что холодный ветер будет "обжигать" лицо, руки. Какие-то существенные осадки завтра в Украине - вряд ли, аж разве поздно вечером на Волыни, Ривненщине и во всех северных областях есть вероятность снега и мокрого снега. В Киеве воскресенье предполагается с сильным ветром, холодом, ночью до -3-6 градусов, завтра днем +2+4 градуса. В ближайшие дни еще побудет холодная погода, а вот следующие выходные обещают быть веселее, с пятницы температура воздуха повысится до +7 + 10 градусов", - отметила синоптик на своей странице в Facebook.

В КГГА напомнили основные рекомендации специалистов, которых следует придерживаться жителям города во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

избегать пребывания вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

В случае падения деревьев или веток, травмировании людей следует немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Погода в городах Украины 7 марта

Ужгород - + 4...+6

Львов - +3...+5

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь - +3...+5

Черновцы - +3...+5

Хмельницкий - +3...+5

Луцк - +3...+5

Ривне - +3...+5

Житомир - +3...+5

Винница - +3...+5

Одесса - + 6...+8

Николаев - +3...+5

Херсон - +3...+5

Симферополь - +3...+5

Кропивницкий - +3...+5

Черкассы - +3...+5

Чернигов - + 2...+4

Сумы - + 2...+4

Полтава - + 2...+4

Днепр - +3...+5

Запорожье - +3...+4

Донецк - + 2...+4

Луганск - + 2...+4

Харьков - + 2...+4

Киев - + 2...+4

Погода в Украине 7 марта / данные Укргидрометцентра

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