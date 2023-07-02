На два дня объявлен оранжевый уровень опасности.

Украинцев предупредили об опасных погодных явлениях в Закарпатской области. В горных районах возможен сход небольших селевых потоков

"2-3 июля в Закарпатской области, в местах прохождения сильных ливней, ожидается формирование значительного местного и склонового стока, стремительное повышение уровней воды на малых водотоках с подтоплением пониженных мест, особенно в населенных пунктах, в результате захламления ручейков и канав. В горных районах существует угроза схода небольших селевых потоков", - говорится в сообщении Укргидрометцентра в Facebook

В связи с этим объявлен второй уровень опасности

Видео дня

Погода в Украине - прогноз на 3 июня

С понедельника, 3 июля, в Украине будет жаркая погода. Правда, нашу страну будут накрывать дожди и грозы

Ожидается, что грозовые дожди пройдут в центральных областях, в Харьковской, Одесской, Закарпатской, в Черновицкой и Ивано-Франковской областях. В остальных регионах - сухая и солнечная погода.

На юге и востоке 3 июля ожидается жара, днем столбики термометров покажут +28...+32 градуса. На севере и в большинстве центральных областей - +24...+29 градусов.

При этом в Киеве в ближайшую ночь есть вероятность небольшого дождя, день в понедельник обещает быть сухим и солнечным.

Вас также могут заинтересовать новости: