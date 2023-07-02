3 июля в столице прогнозируют сухую и солнечную погоду.

С понедельника, 3 июля, в Украине будет жаркая погода. Правда, нашу страну будут накрывать дожди и грозы. Об этом говорится в прогнозе синоптика Натальи Диденко.

Завтра грозовые дожди пройдут в центральных областях, на Харьковщине, Одесщине, на Закарпатье, в Черновицкой и Ивано-Франковской областях. В остальных регионах - сухая и солнечная погода.

На юге и востоке 3 июля ожидается жара, днем столбики термометров покажут +28...+32 градуса. На севере и в большинстве центральных областей - +24...+29 градусов.

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"В Киеве в ближайшую ночь есть вероятность небольшого дождя, день в понедельник обещает быть сухим и солнечным. Температура воздуха в столице 3-го июля до +29 градусов", - прогнозирует синоптик.

Жару в Украине прогнозирует синоптик Кибальчич

Ранее синоптик Игорь Кибальчич предупредил, что в Украине в начале июля произойдет существенное повышение температуры воздуха. По его данным, особенно жарко будет в центральных и южных областях. Столбики термометров достигнут отметки +30 градусов, а местами на крайнем юге вероятны и +35 градусов.

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