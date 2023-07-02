Температура во многих областях поднимется до +28°...+31°.

Воскресенье, 2 июля, в Украине будет жарким и дождливым. Температура во многих областях поднимется до +28°...+31°. Дожди, ливни и грозы ожидаются на западе, севере, а также в Донецкой и Днепропетровской областях. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будут греметь грозы, лишь на Закарпатье прогнозируется сухая погода с небольшой облачностью. Тепло распределится неравномерно. В большинстве областей столбики термомеров покажут комфортные +24°...+26°, а в Хмельницкой и Черновицкой областях воздух прогреется до +27°...+28°.

На севере Украины ожидаются ливни, местами - с грозами. Столбики термометров покажут +25°...+28°.

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На востоке Украины сегодня будет преимущественно сухая погода, однако в Донецкой области вероятны небольшие дожди. Температура в течение дня будет около +28°...+29°.

В центральной части Украины сегодня будет очень жарко. Тут воздух прогреется до +28°...+31°. Без осадков, лишь в районе Днепра могут покапать небольшие дожди.

Сухая и жаркая погода ждет также жителей юга Украины. Тут температура поднимется до +27°...+31°, без осадков.

Приметы погоды 2 июля

2 июля - если пчелы сильно летят к своим ульям, скоро быть дождю; пчелы становятся злее, чаще жалят - будет засуха; сидят на стенках улья - к сильной жаре.

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