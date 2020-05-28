В Украине завтра пройдут дожди, местами немного потеплеет (видеопрогноз)
Теплее всего будет на востоке.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 29 мая, в Украине пройдут дожди, местами немного потеплеет.
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Прогноз погоды на завтра. На востоке местами пройдут дожди, температура ночью до +12°, днем до +28°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +10°, днем до +20°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +8°, днем до +15°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до +9°, днем до +20°. В центре пройдут дожди, температура ночью до +11°, днем до +22°.
Согласно народному прогнозу, 29 мая - Федор Житник. Этот день был последним для посева всех яровых культур. Об этом молвили: "У Житника забота - ячменное поле заборонить".
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+17°... +9°
- Днепр+22°... +10°
- Донецк+26°... +13°
- Житомир+18°... +10°
- Запорожье+24°... +10°
- Ивано-Франковск+17°... +9°
- Киев+17°... +9°
- Кропивницкий+18°... +13°
- Луганск+26°... +14°
- Луцк+19°... +10°
- Львов+19°... +9°
- Николаев+21°... +12°
- Одесса+18°... +11°
- Полтава+21°... +12°
- Ровно+19°... +10°
- Симферополь+19°... +10°
- Сумы+17°... +13°
- Тернополь+17°... +10°
- Харьков+23°... +15°
- Херсон+22°... +12°
- Хмельницкий+17°... +10°
- Черкассы+16°... +10°
- Чернигов+17°... +11°
- Черновцы+17°... +11°
- 11:02 В Карпатах бушует метель