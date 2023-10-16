Народный синоптик Наталка Диденко предупредила украинцев.

Народный синоптик Наталья Диденко объявила, что во вторник к украинцам придет первое резкое похолодание.

Утешает то, что в большинстве регионов Украины холод не будет сопровождаться осадками. Иногда даже возможны проблески солнышка, указала Диденко в Facebook.

По ее словам, дожди прогонит повышение атмосферного давления. Ожидается, что на смену атмосферному фронту придет антициклон Verena.

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Днем 17 октября в большинстве областей предполагается температура на уровне +8+12 градусов тепла. На юге следует ожидать +12+16 градусов.

На востоке и севере Украины стоит быть осторожными, ведь циклон Verena принесет туда порывистый северо-западный ветер.

Ближайшей ночью и завтра утром возможны заморозки, воздух прогреется лишь до +1+6 градусов.

В Киеве 17 октября будет также без осадков: сухую холодную погодную будут сопровождать резкие порывы ветра. Ночью также возможны заморозки. Днем температура будет на уровне +10 градусов.

В целом эта неделя обещает украинцам холодную погоду. На всякий случай Диденко советует держать в сумках шапку и шарф.

"В пятницу, субботу, воскресенье будет еще холоднее и в субботу на севере и западе местами пройдет мокрый снег", - говорит Диденко.

По словам синоптика, это будет первое резкое похолодание для украинцев. Некоторые почувствуют его последствия незначительными болями или головокружениями, связанными со скачками атмосферного давления. "Первое такое резкое похолодание влияет на меньшее сопротивление вирусам, сосуды "играют" во все стороны", - добавила синоптик.

В то же время она обнадежила, что после резких заморозков Украину может не надолго посетить хорошая погода. Потепление возможно в ближайшие недели.

В Карпатах Драгобрат и гору Иван Поп замело снегом

Напомним, 16 октября часть Украины уже почувствовала зиму - снега намело в Карпатах. Фото и видео с белыми склонами горы Иван Поп и Драгобрата распространяются по сети с самого утра.

По данным Черногорского горного поисково-спасательного поста, утром температура на горе Поп Иван составляла -6 градусов.

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