18 апреля в Украине ожидается штормовой ветер.

В Украине в понедельник, 18 апреля, ожидается ухудшение погоды. Украинцев ожидает штормовой ветер и заморозки.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, на западе ночью возможен снег. При этом днем по всей территории страны пройдет дождь, местами сильный. Кроме того, ожидается штормовой ветер.

Температура воздуха в западных областях ночью опустится до отметки -1…-3 градусов. В то же время в центральных и северных областях столбик термометра покажет от +2 до +5 градусов, на юге - +4 …+6 градусов, а на востоке +6 +9 градусов.

Днем же в северных, западных и центральных областях воздух прогреется до +5.... +8 градусов, в южных - +9…+12 градусов. Теплее всего буде на востоке Украины - от +8 до +15 градусов.

Погода в Киеве 18 апреля

В столице 18 апреля ночью ожидается мокрый снег. При этом днем в Киеве пройдет сильный дождь.

Столбик термометра в Киеве ночью покажет +2…. +4 градуса, а днем воздух прогреется до +6…+8 градусов.

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