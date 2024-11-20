До конца недели погода в Украине будет с осадками, ветром и похолоданием.

До конца недели в Украине ожидается ненастная погода с сильным ветром, осадками и похолоданием. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича.

Погода 21 ноября

В четверг, по данным эксперта, в Украине ожидается неустойчивая и ветреная погода. В большинстве областей пройдут умеренные, местами значительные дожди и снег. Ветер в западных областях будет 5 - 10 м/с, а на остальной территории 9 - 14 м/с, днем порывы будут достигать 17 - 23 м/с. Температура в северо-западных областях в течение суток будет колебаться в пределах -2...+3 °С, в остальных регионах +8...+13 °С, а на юге и в Крыму местами разогреет до +14...+16 °С.

Погода 22 ноября

"В пятницу, 22 ноября, по всей Украине произойдет существенное снижение температуры", - прогнозирует Кибальчич.

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В то же время пройдут дожди с переходом в снег и мокрый снег. Ветер будет 7 - 12 м/с, днем местами порывы 15 - 20 м/с. Температура ночью упадет до 0...-5 °С, днем будет -2...+3 °С, а на юге похолодает до +4...+9 °С.

Погода 23 ноября

В субботу в Украине сохранится неустойчивая погода со снегом и дождем, порывистым ветром и колебаниями температуры.

"Наиболее холодно ожидается в западном регионе. Здесь ночью -1...-6 °С, днем -1...+4 °С. В остальных областях в течение суток +3...+9 °С, на юго-востоке +7...+12 °С2, - прогнозирует Игорь Кибальчич.

Погода 24 ноября

В конце недели местами в Украине, кроме юго-восточной части, пройдет снег и мокрый снег. На Закарпатье возможен гололед, а в Карпатах - сильный снег. Ветер успокоится до 5 - 10 м/с. Ночью будет -3...+2 °С, днем по всей Украине ожидается 0...+5 °С и только на юге воздух еще прогреется до +8 °С.

Штормовое предупреждение в Украине - погода 20 ноября

На среду, 20 ноября, по всей территории Украины объявили повышенный уровень опасности.

Укргидрометцентр отмечает, что сегодня в Украине ожидаются порывы ветра со скоростью 15-20 м/с, а на высокогорье Карпат - до 25-30 м/с.

Кроме того, согласно прогнозам, днем в Карпатах и на Закарпатье возможны значительные осадки в виде дождя и мокрого снега.

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