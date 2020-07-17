Грозы, град и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение на 17-18 июля

В Карпатах ожидаются сильные дожди.

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В течение 17-18 июля во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, до конца дня 17 июля и 18 июля в западных областях, ночью на Донетчине и Луганщине грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, днем в Карпатах и на Закарпатье местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый).

Напомним, на выходных в Украине будет тепло, на западе пройдут дожди.