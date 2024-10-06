Дожди в Украине 6 октября продолжатся.

В конце недели, 6 октября, погода в Украине останется без существенных изменений. Местами на западе, севере, а также в Винницкой области будут дожди, а на остальной территории сохранится сухая погода с аномально высокой для октября температурой. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Жителей западных областей сегодня ждет преимущественно пасмурная погода. Местами пройдут небольшие дожди, а столбики термометров покажут +14°...+17°. В Волынской, Ривненской и Львовской областях будет +11°...+12°.

На севере Украины сегодня тоже будет преимущественно пасмурно. Тут также будет дождить, а столбики термометров покажут +18°...+20°. Только в Сумской области будет сухо, облачно с прояснениями и до +26°.

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На востоке Украины сохранится суха и теплая погода с переменной облачностью и температурой +26°...+27°.

В большинстве центральных областей сегодня будет облачная погода с прояснениями, местами возможны дожди, +25°...+28°. Только в Винницкой области сегодня будет пасмурно, до +18° и дождь.

Юг Украины сегодня ждет облачная погода с прояснениями и летнее тепло до +26°...+28°. Только на побережье Одесской области ожидается около +22°.

Приметы погоды 6 октября

По наблюдениям, именно с сегодняшнего дня начинается настоящая холодная осень. Если сегодня выпадет первый снег, то скоро зима. Но если лист с березы не упал, то снег ляжет поздно. 6 октября мало грибов и много орехов - жди суровой зимы. Если сорняк высокий, то снега зимой будет много. Если 6 октября слышны крики гусей, летящих на юг очень высоко, то скоро будет зима.

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