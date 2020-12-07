Грядет потепление: на этой неделе Украину зальет дождями, температура повысится до +12° (карта)
Холода отступят, и к концу недели в стране будет устойчивый "плюс".
На этой неделе в Украине начнется постепенное потепление, и к воскресенью абсолютно во всех областях днем ожидается плюсовая температура. В четверг начнется мокрый снег и к концу недели Украину зальет дождями. Температурный максимум на этой неделе будет в Крыму - здесь температура достигнет отметки в +12°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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Так, в понедельник, 7 декабря, в Украине ожидается солнечная морозная погода. В большинстве областей выглянет солнце, снег ожидается только на Одесчине.
Во вторник температура продолжит падать. Холоднее всего будет на Киевщине - днем ожидается до -4°. Без осадков. Солнце продолжит периодически показываться из-за туч.
В среду в Украине немного потеплеет. Температурный максимум будет достигнут в Крыму, там температура поднимется до +10°. В западных и южных областях также температура уйдет в плюсовые значения.
В четверг Украину накроет дождями и мокрым снегом, на Одесчине и Тернопольщине ожидаются ливни. Сухо будет только на востоке нашей страны. Потепление продолжится: незначительный дневной "минус" сохранится только в северных регионах.
В пятницу дожди начнут отступать и останутся только в западной части Украины, а также на Черниговщине и Одесчине. В Хмельницкой области потеплеет до +7°.
В субботу Украину затянет тучами и практически во всех городах пройдут дожди со снегом. Повезет только юго-восточному региону - там без осадков и время от времени будет показываться солнце.
В воскресенье облачно и дождливо будет по всей стране. Средняя температура по Украине составит +5°.
Народный прогноз
7 декабря — Екатерины. Некогда в этот день было большое гулянье - открытие извоза: на Катерину начинали ездить на санях: “Катеринин день пришел — катание привел”. В старину замечали: “С Катерин зима достанет как не мытьем, так катаньем, как не голодом, то холодом”. Екатерина считалась покровительницей невест. Надеясь на помощь святой Екатерины, женщины просят ее о счастливом браке, согласии в семье. Оставаться допоздна на гулянии в этот вечер девушкам нельзя, потому что надо идти домой, чтобы не прогневить Судьбу. В этот день, как и в день Св. Андрея, девушки гадают на своих суженых. А делают это так: срезают веточку вишни (так, чтобы никто не видел) и ставят ее в воду или в горшок с землей. Если она расцветает к Рождеству, это обещает девушке брак в следующем году. Кое-кто таким же способом гадает о здоровье или важном событии. Довольно интересным есть другое гадание на день Екатерины. После ужина надо выйти на улицу и, как можно ближе подойти к окнам ближайшего дома, чтобы услышать о чем разговаривают хозяева, и уже по характеру разговора определить свою судьбу. Если на Екатерину холодно, то будет голодно. Екатерина по воде, то Рождество по льду. Ясная погода на Екатерину — к холодной зиме.
8 декабря – святого Климентия, Папы Римского. В этот день зима клин клином вышибает. В Климентьев день мороз насыпал белых роз (снега). А вот если петухи рано запели в этот день — быть скорой оттепели. На Климента боялись увидеть в селе полевых мышей — будет очень холодная зима.
9 декабря — Юрия Холодного. В этот день в период крепостного права крестьяне могли перейти от одного барина к другому. В 1649 году эту возможность упразднили. Тогда и родилась у русского народа поговорка: “Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!” Сельские жители говорили, что на Юрия Зимнего “медведь в берлоге крепко засыпает, а волки жмутся поближе к деревенским задворкам”. На Юрия ходят слушать воду в колодцах: коли тихо, не волнуется — зима будет теплой, послышатся звуки — жди сильных метелей. Если до осеннего Юрия выпадет много снега, то на весеннего (6 мая) будет трава.
10 декабря — день Преподобного Романа. С этого дня на нерест шли налим, сиг и ряпушка. Охотники же говорят, что до 10-го декабря лоси сбрасывают старые рога.
11 декабря почитается память трех святых — Василия, Стефана, Григория. Наши предки за этим днем предсказывали погоду на будущее лето: если сухо и холодно в этот день – лето будет жарким, а если день теплый — лето будет холодным. Также обращали внимание на снег: если он выпал этой ночью, то будет лежать, а если днем — не задержится. В былые времена была традиция 11 декабря слушать воду в колодцах: если слышен плеск, значит и деньги будут водиться.
12 декабря — Парамона. Утро красное (солнце восходит красно) — быть декабрю ясным, снег на Парамона — быть метелям в день Николая. Если вода на реке тихая — на ровную зиму, шумноватая — на метели. С Парамона земля каменеет, речка стынет. Если взошла багряная заря — жди больших ветров.
13 декабря — Андрея. Повторно слушают воду: тихая вода — хорошая зима, шумная — будут трещать морозы, будут бури, метели. Если до 13 декабря не выпадет снег, зима будет теплая и малоснежная, если выпадет — холодная и снежная. Когда на Андрея холодно и ясно — добрая примета, а коли тепло — плохая. Если днем шел снег, то быть завирюхам целую неделю. Если еще до этого дня снег не выпал — зима будет теплой, а как появился — длинной и холодной. Хотя Андрей — христианский святой, обряды и традиции этого дня восходят еще к языческим временам. Из всех праздников день Андрея Первозванного является одним из самых таинственных, в этот день происходят заклинания и предсказания будущего, ритуалы с калитой (кошельком) и другие гадания. Андреева ночь помогает незамужним девушкам узнать свою судьбу: придется еще год сидеть в девках или счастливицу ждет удачное замужество. Гадать следует в ночь перед праздником.
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