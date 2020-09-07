Погода на завтра: в Украине похолодает, местами пройдут дожди (карта)

16:30, 7 сентября 2020
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Жара сохранится только на юге и востоке Украины.

Завтра местами пройдут дожди / фото ua.depositphotos.com
Завтра местами пройдут дожди / фото ua.depositphotos.com

Согласно данным Погода УНИАН, 8 сентября в Украине температура до +31°, местами пройдут дожди.

В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение на 7 сентября

  • В Киеве завтра пройдет дождь, температура воздуха ночью +13°, днем +22°.
  • В Чернигове также ожидаются осадки, температура воздуха ночью +13°, днем +21°.
  • Во Львове во вторник без осадков, ночью +9°, днем +19°. 
  • В Луцке ночью +12°, днем +19°, переменная облачность. 
  • В Ривном во вторник без осадков, ночью +12°, днем +19°.
  • В Тернополе без осадков, температура воздуха ночью +9°, днем +20°.
  • В Хмельницком завтра ночью +11°, днем +20°, облачно с прояснениями. 
  • В Ивано-Франковске завтра без осадков, ночью +11°, днем +22°. 
  • В Черновцах во вторник без осадков, ночью +10°, днем +20°.
  • В Виннице завтра солнечно, температура воздуха +10°...+21°.
Погода в Украине на 8 сентября / УНИАН
Погода в Украине на 8 сентября / УНИАН
  • В Житомире во вторник без осадков, температура ночью +12°, днем +20°.
  • В Черкассах ночью +10°, днем +23°, пройдет дождь. 
  • В Кропивницком завтра солнечно, температура ночью +10°, днем +22°.
  • В Полтаве завтра пройдет дождь, температура воздуха +12°...+21°.
  • Одесситам на завтра обещают солнечную погоду, температура ночью +14°, днем +27°. 
  • В Херсоне во вторник ночью +11°, днем +29°, пройдет дождь. 
  • В Николаеве завтра без осадков, ночью +12°, днем +26°.
  • В Запорожье переменная облачность, температура ночью +13°, днем +31°.
  • В Сумах завтра пройдет дождь, температура воздуха +12°...+20°.
  • В Харькове без осадков, температура ночью +12°, днем +29°. 
  • В Днепре завтра без осадков, температура ночью +12°, днем +29°.
  • В Симферополе во вторник пройдет дождь, +13°...+27°.
  • В Краматорске завтра солнечно, температура ночью +9°, днем +31°. 
  • В Северодонецке без осадков, температура ночью +11°, днем +31°. 

По народному прогнозу, 8 сентября - Адриана и Наталии, мучеников. Адриан толокно месит, Наталья блины печет. Утро в этот день холодное - к ранней и холодной зиме. В этот день нужно собирать рябину и калину. Хороший урожай рябины - к морозу. 

Погода в Украине

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Автор: Ирина Швецова

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Теги: #погода в Украине#дождь в Украине
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