Погода на завтра: в Украине похолодает, местами пройдут дожди (карта)

Жара сохранится только на юге и востоке Украины.

Завтра местами пройдут дожди / фото ua.depositphotos.com

Согласно данным Погода УНИАН, 8 сентября в Украине температура до +31°, местами пройдут дожди.

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В Киеве завтра пройдет дождь, температура воздуха ночью +13°, днем +22°.

В Чернигове также ожидаются осадки, температура воздуха ночью +13°, днем +21°.

Во Львове во вторник без осадков, ночью +9°, днем +19°.

В Луцке ночью +12°, днем +19°, переменная облачность.

В Ривном во вторник без осадков, ночью +12°, днем +19°.

В Тернополе без осадков, температура воздуха ночью +9°, днем +20°.

В Хмельницком завтра ночью +11°, днем +20°, облачно с прояснениями.

В Ивано-Франковске завтра без осадков, ночью +11°, днем +22°.

В Черновцах во вторник без осадков, ночью +10°, днем +20°.

В Виннице завтра солнечно, температура воздуха +10°...+21°.

Погода в Украине на 8 сентября / УНИАН

В Житомире во вторник без осадков, температура ночью +12°, днем +20°.

В Черкассах ночью +10°, днем +23°, пройдет дождь.

В Кропивницком завтра солнечно, температура ночью +10°, днем +22°.

В Полтаве завтра пройдет дождь, температура воздуха +12°...+21°.

Одесситам на завтра обещают солнечную погоду, температура ночью +14°, днем +27°.

В Херсоне во вторник ночью +11°, днем +29°, пройдет дождь.

В Николаеве завтра без осадков, ночью +12°, днем +26°.

В Запорожье переменная облачность, температура ночью +13°, днем +31°.

В Сумах завтра пройдет дождь, температура воздуха +12°...+20°.

В Харькове без осадков, температура ночью +12°, днем +29°.

В Днепре завтра без осадков, температура ночью +12°, днем +29°.

В Симферополе во вторник пройдет дождь, +13°...+27°.

В Краматорске завтра солнечно, температура ночью +9°, днем +31°.

В Северодонецке без осадков, температура ночью +11°, днем +31°.

По народному прогнозу, 8 сентября - Адриана и Наталии, мучеников. Адриан толокно месит, Наталья блины печет. Утро в этот день холодное - к ранней и холодной зиме. В этот день нужно собирать рябину и калину. Хороший урожай рябины - к морозу.

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