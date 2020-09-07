Погода на завтра: в Украине похолодает, местами пройдут дожди (карта)
Жара сохранится только на юге и востоке Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, 8 сентября в Украине температура до +31°, местами пройдут дожди.
В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение на 7 сентября
- В Киеве завтра пройдет дождь, температура воздуха ночью +13°, днем +22°.
- В Чернигове также ожидаются осадки, температура воздуха ночью +13°, днем +21°.
- Во Львове во вторник без осадков, ночью +9°, днем +19°.
- В Луцке ночью +12°, днем +19°, переменная облачность.
- В Ривном во вторник без осадков, ночью +12°, днем +19°.
- В Тернополе без осадков, температура воздуха ночью +9°, днем +20°.
- В Хмельницком завтра ночью +11°, днем +20°, облачно с прояснениями.
- В Ивано-Франковске завтра без осадков, ночью +11°, днем +22°.
- В Черновцах во вторник без осадков, ночью +10°, днем +20°.
- В Виннице завтра солнечно, температура воздуха +10°...+21°.
- В Житомире во вторник без осадков, температура ночью +12°, днем +20°.
- В Черкассах ночью +10°, днем +23°, пройдет дождь.
- В Кропивницком завтра солнечно, температура ночью +10°, днем +22°.
- В Полтаве завтра пройдет дождь, температура воздуха +12°...+21°.
- Одесситам на завтра обещают солнечную погоду, температура ночью +14°, днем +27°.
- В Херсоне во вторник ночью +11°, днем +29°, пройдет дождь.
- В Николаеве завтра без осадков, ночью +12°, днем +26°.
- В Запорожье переменная облачность, температура ночью +13°, днем +31°.
- В Сумах завтра пройдет дождь, температура воздуха +12°...+20°.
- В Харькове без осадков, температура ночью +12°, днем +29°.
- В Днепре завтра без осадков, температура ночью +12°, днем +29°.
- В Симферополе во вторник пройдет дождь, +13°...+27°.
- В Краматорске завтра солнечно, температура ночью +9°, днем +31°.
- В Северодонецке без осадков, температура ночью +11°, днем +31°.
По народному прогнозу, 8 сентября - Адриана и Наталии, мучеников. Адриан толокно месит, Наталья блины печет. Утро в этот день холодное - к ранней и холодной зиме. В этот день нужно собирать рябину и калину. Хороший урожай рябины - к морозу.
Погода в Украине
- Текущая неделя в Украине начнется с жаркой погоды: 7 сентября во многих регионах температура поднимется до +30 градусов. Однако уже со вторника в большинстве регионов похолодает.
- В понедельник, 7 августа, в страну вернется настоящая жара. Температура воздуха поднимется до +30 градусов и даже выше. Прохладно будет только в западных областях - там ожидается до +26 градусов.
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Погода в Украине
- Винница+30°... +11°
- Днепр+31°... +15°
- Донецк+31°... +11°
- Житомир+30°... +11°
- Запорожье+32°... +18°
- Ивано-Франковск+25°... +10°
- Киев+31°... +12°
- Кропивницкий+30°... +13°
- Луганск+31°... +13°
- Луцк+20°... +9°
- Львов+18°... +7°
- Николаев+32°... +15°
- Одесса+26°... +17°
- Полтава+30°... +14°
- Ровно+22°... +8°
- Симферополь+26°... +15°
- Сумы+29°... +12°
- Тернополь+26°... +8°
- Харьков+30°... +12°
- Херсон+31°... +15°
- Хмельницкий+27°... +11°
- Черкассы+29°... +14°
- Чернигов+30°... +11°
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