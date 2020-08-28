Погода на сегодня: в Украине похолодает (карта)

Прохладнее всего будет в северных областях.

Сегодня в Украине похолодает / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 28 августа в Украине практически без осадков, температура до +29°.

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На востоке без осадков, температура ночью до +11°, днем до +29°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +12°, днем до +29°.

На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +9°, днем до +24°.

В северных областях местами пройдут дожди. Температура ночью до +9°, днем до +21°. В центре без осадков, температура ночью до +9°, днем до +27°.

Погода в Украине на 28 августа / УНИАН

По народному прогнозу, 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы. Озимь сей за три дня до Успения и три дня после Успения. Если молодое бабье лето солнечное - жди ненастья на старое. Много паутины в бабье лето - к ясной и холодной зиме.

Погода в Украине