Погода на сегодня: в Украине похолодает (карта)
Прохладнее всего будет в северных областях.
Согласно данным Погода УНИАН, 28 августа в Украине практически без осадков, температура до +29°.
В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение на 27 августа
На востоке без осадков, температура ночью до +11°, днем до +29°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +12°, днем до +29°.
На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +9°, днем до +24°.
В северных областях местами пройдут дожди. Температура ночью до +9°, днем до +21°. В центре без осадков, температура ночью до +9°, днем до +27°.
По народному прогнозу, 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы. Озимь сей за три дня до Успения и три дня после Успения. Если молодое бабье лето солнечное - жди ненастья на старое. Много паутины в бабье лето - к ясной и холодной зиме.
Погода в Украине
- На выходных 29-30 августа в большинстве регионов Украины ожидается теплая и солнечная погода, в воскресенье во многие области придет сильная жара.
- До конца текущей недели в большинстве регионов Украины будет держаться прохладная погода, ближе к выходным потеплеет, а дожди прекратятся.
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Погода в Украине
- Винница+22°... +10°
- Днепр+27°... +12°
- Донецк+29°... +10°
- Житомир+21°... +11°
- Запорожье+28°... +12°
- Ивано-Франковск+24°... +9°
- Киев+21°... +10°
- Кропивницкий+26°... +9°
- Луганск+29°... +12°
- Луцк+20°... +12°
- Львов+22°... +12°
- Николаев+29°... +13°
- Одесса+28°... +18°
- Полтава+24°... +14°
- Ровно+19°... +10°
- Симферополь+27°... +15°
- Сумы+20°... +11°
- Тернополь+21°... +11°
- Харьков+24°... +13°
- Херсон+29°... +14°
- Хмельницкий+22°... +10°
- Черкассы+24°... +10°
- Чернигов+22°... +10°
- Черновцы+24°... +13°
Виргиния, США
+27°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+28 °
Влажность:73 %
Давление:751 мм
Ветер: 3.1 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:35
Закат19:45
Видимость:16 км
Фаза луны:
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