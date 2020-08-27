Жарко и без осадков: появился прогноз погоды в Украине на выходные

12:01, 27 августа 2020
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Во многих регионах температура поднимется выше +30 градусов.

На выходных в Украине будет жарко / фото REUTERS
На выходных в Украине будет жарко / фото REUTERS

На выходных 29-30 августа в большинстве регионов Украины ожидается теплая и солнечная погода, в воскресенье во многие области придет сильная жара.

В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение на 27 августа

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в субботу, 29 августа, в большинстве регионов Украины ожидается теплая и солнечная погода, температура днем поднимется до +22…+30 градусов. Самая жаркая погода будет на западе и юге страны, осадков синоптики не обещают. 

В воскресенье, 30 августа, по всей стране будет солнечно. Температура днем на востоке поднимется до +30 градусов, на юге - до +32. В западных областях столбики термометров поднимутся до +34 градусов, в северных - до +29. В центре днем ожидается до +32 градусов. 

Погода в Украине

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Автор: Ирина Швецова

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Теги: #погода в Украине#погода на выходные
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