Жарко и без осадков: появился прогноз погоды в Украине на выходные
Во многих регионах температура поднимется выше +30 градусов.
На выходных 29-30 августа в большинстве регионов Украины ожидается теплая и солнечная погода, в воскресенье во многие области придет сильная жара.
В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение на 27 августа
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в субботу, 29 августа, в большинстве регионов Украины ожидается теплая и солнечная погода, температура днем поднимется до +22…+30 градусов. Самая жаркая погода будет на западе и юге страны, осадков синоптики не обещают.
В воскресенье, 30 августа, по всей стране будет солнечно. Температура днем на востоке поднимется до +30 градусов, на юге - до +32. В западных областях столбики термометров поднимутся до +34 градусов, в северных - до +29. В центре днем ожидается до +32 градусов.
Погода в Украине
- В четверг, 27 августа, во многих регионах Украины пройдут дожди, местами температура днем поднимется до +33°.
- До конца текущей недели в большинстве регионов Украины будет держаться прохладная погода, ближе к выходным значительно потеплеет, а дожди прекратятся.
- Ранее появился прогноз погоды в Украине до конца августа. Ожидается, что практически по всей стране будет жарко и солнечно, дожди и пасмурная погода придут только в западные области Украины.
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