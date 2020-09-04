Стало известно, когда в Украину вернется жара
Жара вернется уже на следующей неделе.
В ближайшие дни в Украине ожидается теплая погода, а в понедельник, 7 сентября, в страну вернется настоящая жара.
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Согласно прогнозу Погода УНИАН, 5-6 сентября по всей Украине ожидается теплая погода. Температура воздуха поднимется до +23…+29 градусов. При этом дожди пройдут лишь в нескольких областях.
В понедельник, 7 сентября, в большинство регионов Украины вернется жаркая погода, температура воздуха поднимется до +30 градусов и даже выше. Прохладно будет только в западных областях - там ожидается до +22 градусов.
Ожидается, что такая погода продержится в Украине до 11 сентября - тогда жара спадет по всей стране, самая теплая погода будет на востоке - до +28 градусов днем.
Погода в Украине
На выходных 5-6 сентября по всей Украине ожидается теплая погода, во многих областях пройдут дожди.
Следующая неделя в Украине начнется с жаркой погоды: 7 сентября во многих регионах температура поднимется до +30 градусов. Однако уже со вторника в большинстве регионов похолодает.
В пятницу, 4 сентября, в Украине местами пройдут дожди, температура днем поднимется до +33°.
- Винница+24°... +12°
- Днепр+30°... +20°
- Донецк+31°... +19°
- Житомир+23°... +12°
- Запорожье+30°... +21°
- Ивано-Франковск+21°... +11°
- Киев+22°... +15°
- Кропивницкий+29°... +15°
- Луганск+30°... +17°
- Луцк+21°... +13°
- Львов+21°... +12°
- Николаев+26°... +17°
- Одесса+28°... +16°
- Полтава+27°... +18°
- Ровно+22°... +11°
- Симферополь+30°... +19°
- Сумы+27°... +16°
- Тернополь+21°... +10°
- Харьков+28°... +19°
- Херсон+28°... +19°
- Хмельницкий+22°... +11°
- Черкассы+27°... +14°
- Чернигов+24°... +14°
- Черновцы+22°... +12°