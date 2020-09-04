Стало известно, когда в Украину вернется жара

Жара вернется уже на следующей неделе.

На следующей неделе в Украину вернется жара / фото REUTERS

В ближайшие дни в Украине ожидается теплая погода, а в понедельник, 7 сентября, в страну вернется настоящая жара.

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Согласно прогнозу Погода УНИАН, 5-6 сентября по всей Украине ожидается теплая погода. Температура воздуха поднимется до +23…+29 градусов. При этом дожди пройдут лишь в нескольких областях.

В понедельник, 7 сентября, в большинство регионов Украины вернется жаркая погода, температура воздуха поднимется до +30 градусов и даже выше. Прохладно будет только в западных областях - там ожидается до +22 градусов.

Ожидается, что такая погода продержится в Украине до 11 сентября - тогда жара спадет по всей стране, самая теплая погода будет на востоке - до +28 градусов днем.

Погода в Украине

На выходных 5-6 сентября по всей Украине ожидается теплая погода, во многих областях пройдут дожди.

Следующая неделя в Украине начнется с жаркой погоды: 7 сентября во многих регионах температура поднимется до +30 градусов. Однако уже со вторника в большинстве регионов похолодает.

В пятницу, 4 сентября, в Украине местами пройдут дожди, температура днем поднимется до +33°.