Стало известно, когда в Украину вернется жара

14:01, 4 сентября 2020
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Жара вернется уже на следующей неделе.

На следующей неделе в Украину вернется жара / фото REUTERS
На следующей неделе в Украину вернется жара / фото REUTERS

В ближайшие дни в Украине ожидается теплая погода, а в понедельник, 7 сентября, в страну вернется настоящая жара. 

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Согласно прогнозу Погода УНИАН, 5-6 сентября по всей Украине ожидается теплая погода. Температура воздуха поднимется до +23…+29 градусов. При этом дожди пройдут лишь в нескольких областях.

В понедельник, 7 сентября, в большинство регионов Украины вернется жаркая погода, температура воздуха поднимется до +30 градусов и даже выше. Прохладно будет только в западных областях - там ожидается до +22 градусов. 

Ожидается, что такая погода продержится в Украине до 11 сентября - тогда жара спадет по всей стране, самая теплая погода будет на востоке - до +28 градусов днем. 

Погода в Украине

На выходных 5-6 сентября по всей Украине ожидается теплая погода, во многих областях пройдут дожди. 

Следующая неделя в Украине начнется с жаркой погоды: 7 сентября во многих регионах температура поднимется до +30 градусов. Однако уже со вторника в большинстве регионов похолодает. 

В пятницу, 4 сентября, в Украине местами пройдут дожди, температура днем поднимется до +33°. 

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Швецова

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Теги: #погода в Украине#жара в Украине
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