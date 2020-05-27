В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +16°
В столице сегодня будет прохладно.
Согласно данным Погода УНИАН, 27 мая в Киеве пройдет дождь, температура днем до +16°.
Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на июнь
Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +16°, вечером - до +14°. Ветер северный и северо-восточный, до 3,5 м/с.
Солнце в столице взошло в 04:56, а зайдет в 20:54.
Как сообщал УНИАН, в среду, 27 мая, в Украине будет прохладно, во всех регионах пройдут дожди.
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Погода в Украине
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- Днепр+20°... +11°
- Донецк+21°... +12°
- Житомир+18°... +7°
- Запорожье+19°... +12°
- Ивано-Франковск+17°... +9°
- Киев+18°... +9°
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- Львов+16°... +7°
- Николаев+22°... +13°
- Одесса+20°... +12°
- Полтава+20°... +12°
- Ровно+17°... +7°
- Симферополь+21°... +11°
- Сумы+18°... +10°
- Тернополь+15°... +8°
- Харьков+19°... +12°
- Херсон+21°... +12°
- Хмельницкий+15°... +7°
- Черкассы+18°... +11°
- Чернигов+17°... +9°
- Черновцы+14°... +9°
Виргиния, США
+19°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+19 °
Влажность:83 %
Давление:758 мм
Ветер: 3.6 м/с
Вероятность осадков:34 %
Восход:05:47
Закат20:26
Видимость:16 км
Фаза луны:
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