В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +16°

08:30, 27 мая 2020
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В столице сегодня будет прохладно.

В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото УНИАН
В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 27 мая в Киеве пройдет дождь, температура днем до +16°.

Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на июнь

Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +16°, вечером - до +14°. Ветер северный и северо-восточный, до 3,5 м/с.

Солнце в столице взошло в 04:56, а зайдет в 20:54.

Как сообщал УНИАН, в среду, 27 мая, в Украине будет прохладно, во всех регионах пройдут дожди.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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