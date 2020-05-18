В Киеве сегодня без осадков, температура до +15°
В столице сегодня усилится ветер.
Согласно данным Погода УНИАН, 18 мая в Киеве без осадков, температура до +15°.
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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +15°, вечером - до +13°. Ветер западный и северо-западный, до 8,8 м/с.
Солнце в столице взошло в 05:09, а зайдет в 20:39.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 18 мая, в Украине местами пройдут дожди, температура до +23°.
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Погода в Украине
- Винница+19°... +8°
- Днепр+21°... +5°
- Донецк+20°... +5°
- Житомир+19°... +7°
- Запорожье+21°... +6°
- Ивано-Франковск+21°... +7°
- Киев+18°... +8°
- Кропивницкий+21°... +5°
- Луганск+19°... +7°
- Луцк+17°... +9°
- Львов+18°... +8°
- Николаев+23°... +9°
- Одесса+23°... +12°
- Полтава+19°... +6°
- Ровно+17°... +8°
- Симферополь+21°... +9°
- Сумы+18°... +5°
- Тернополь+18°... +7°
- Харьков+18°... +5°
- Херсон+22°... +9°
- Хмельницкий+18°... +7°
- Черкассы+21°... +7°
- Чернигов+17°... +5°
- Черновцы+22°... +7°
Виргиния, США
+15°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+15 °
Влажность:66 %
Давление:755 мм
Ветер: 4.6 м/с
Вероятность осадков:28 %
Восход:05:53
Закат20:18
Видимость:16 км
Фаза луны:
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