В Киеве сегодня без осадков, температура до +15°

В столице сегодня усилится ветер.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 18 мая в Киеве без осадков, температура до +15°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +15°, вечером - до +13°. Ветер западный и северо-западный, до 8,8 м/с.

Солнце в столице взошло в 05:09, а зайдет в 20:39.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 18 мая, в Украине местами пройдут дожди, температура до +23°.

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