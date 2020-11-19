Завтра в Киеве - дождь, температура останется на уровне +2°
При этом в столице ожидается южный ветер.
В четверг, 19 ноября, в Киеве будет облачно с прояснениями. Столбики термометров повысятся до +2°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Украину накроют дожди, местами - ливни: прогноз погоды на завтра (карта)
Согласно прогнозу, ночью температура составит -2°, а днем воздух прогреется максимум до +2°. Ожидается небольшой дождь.
Ветер южного направления со скоростью до 5 м/с.
Атмосферное давление - 751 мм рт. ст.
Народный прогноз на 20 ноября
20 ноября — Ерона, Лазаря, Йосафаты, Федота-ледостава, Кирилла, Зосима, Евгения и Афанасия, Валерия. Оттепель — жди морозов. С Феодора-Студита становится холодно и сердито. Мученик Федот лед ведет.
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Погода в Украине
- Винница+4°... 0°
- Днепр+2°... -4°
- Донецк+2°... -6°
- Житомир+4°... +1°
- Запорожье+6°... -4°
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- Симферополь+5°... 0°
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- Херсон+3°... -1°
- Хмельницкий+4°... +1°
- Черкассы+2°... -3°
- Чернигов+2°... -3°
- Черновцы+8°... 0°
-2°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:-2 °
Мин./макс. температура:+1° / +9°
Влажность:59 %
Давление:768 мм
Ветер: 6.1 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:57
Закат16:52
Видимость:16 км
Фаза луны:
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