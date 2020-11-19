Завтра в Киеве - дождь, температура останется на уровне +2°

При этом в столице ожидается южный ветер.

Завтра в Киеве возможен небольшой дождь / фото УНИАН

В четверг, 19 ноября, в Киеве будет облачно с прояснениями. Столбики термометров повысятся до +2°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, ночью температура составит -2°, а днем воздух прогреется максимум до +2°. Ожидается небольшой дождь.

Ветер южного направления со скоростью до 5 м/с.

Атмосферное давление - 751 мм рт. ст.

Народный прогноз на 20 ноября

20 ноября — Ерона, Лазаря, Йосафаты, Федота-ледостава, Кирилла, Зосима, Евгения и Афанасия, Валерия. Оттепель — жди морозов. С Феодора-Студита становится холодно и сердито. Мученик Федот лед ведет.

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