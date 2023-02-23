Последние дни зимы в Украине будут богаты на осадки, ночью в большинстве областей ожидаются морозы, а днем температура будет умеренно холодной.

Конец зимы в Украине будет богатым на осадки. Ожидаются дожди, снег и мокрый снег. По ночам во многих областях еще будут морозы до -1°...-4°, а днем температура будет держаться от "нуля" до +4°, лишь на юге и юго-востоке будет теплее. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В воскресенье, 26 февраля, в Украине будет пасмурно. Во многих областях ожидаются дожди, снег и мокрый снег. На западе столбики темрмометров покажут +2°...+4°, на севере +3°...+5°, в центральных областях +4°...+6°, на востоке воздух прогреется до +5°...+11°, а на юге столбики термометров покажут +8°...+14°.

В предпоследний день зимы, 27 февраля, в Украине похолодает. На западе и севере будет снежить, а температура днем не поднимется выше 0°...+2°; ночью здесь ожидается до -3°. На юге и юго-востоке будет тепло. Столбики термометров там покажут +8°...+10°, в Херсонской области - до +14°, в Крыму - до +17°.

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А вот завершится зима в Украине умеренно холодной погодой. Ночью в большинстве областей ожидаются морозы до -1°...-4°. Днем холоднее всего будет на севере, где температура не поднимется выше 0°...+1°. Чуть теплее, до +2°, будет на западе страны. В центральных областях столбики термометров покажут 0°...+4°, на востоке будет +3°...+7°, а на юге ожидается +6°...+9°. Лишь в Крыму погода будет напоминать о приходе весны - до +14°.

Осадки 28 февраля сместятся на восток, а также зацепят полтавскую, Днепропетровскую и Запорожскую области.

Каким будет начало весны в Украине - прогноз синоптика Натальи Диденко

По словам Натальи Диденко, в первые дни марта в Украине ожидается умеренная температура и периодические осадки. Погоду может испортить порывистый ветер.

"Начало марта обещает в Украине умеренную, не низкую, температуру воздуха с периодическими осадками и порой порывистым ветром", - сказала она.

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