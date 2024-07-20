На выходных в Украине местами пройдут дожди, а температура достигнет +36...+37 градусов.

В течение 20 и 21 июля на погоду в Украине будет влиять антициклон из Европы. Мощной жары не ожидается, однако в конце недели в центральных, южных и восточных областях температура местами будет подниматься до +36°...+37°. Осадки на выходных ожидаются только на западе и севере. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича, опубликованный на портале meteoprog.

Погода 20 июля

В субботу в западных областях будет переменная облачность, без осадков. Лишь днем в Карпатах возможен небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Температура днем +27...+32 °С.

На севере Украины сегодня также будет переменная облачность и без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура будет держаться в пределах +26...+31 °С.

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В центральных регионах ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Днем воздух прогреется до +29...+34 °С.

На юге Украины также будет переменная облачность и сухо. Ветер северный, 7-12 м/с. Днем столбики термометров покажут +31...+36 °С.

На востоке Украины сегодня будет малооблачная и сухая погода. Ветер северный, 5-10 м/с. Днем +29...+34 °С.

Погода 21 июля

"В западной части ночью в Карпатах и на Закарпатье, днем на большей части территории региона ожидаются умеренные дожди, местами грозы. Ночью и утром местами туман", - прогнозирует синоптик. Температура воздуха ночью +14...+19 °С, а днем будут комфортные +21...+26 °С.

В северных областях ожидается переменная облачность. Во второй половине дня и вечером на Киевщине пройдет дождь. Температура ночью +13...+18 °С, а днем +27...+32 °С.

В центральных областях малооблачно и сухо. Ночью ожидается +16...+21 °С, а днем температура подскочит до +31...+36 °С.

На юге Украины будет малооблачно и сухо. Днем отдельные порывы ветра будут достигать 15-17 м/с. Ночью +19...+24 °С, а днем раскалит до +32...+37 °С.

В восточной части также будет сухо. Температура воздуха ночью +17...+22 °С, а днем жара +31...+36 °С.

Погода в Киеве - прогноз синоптика

Синоптик Наталья Диденко говорит, что на выходных в Киеве будет сухо и солнечно, а температура в течение 20 и 21 июля составит около +28°.

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