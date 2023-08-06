В большинстве областей воздух раскалит до +33°...+38°.

В воскресенье, 6 августа, жара в большинстве областей Украины усилится. Столбики термометров покажут +33°...+38°, не исключена и 40-радусная жара. Лишь на западе ожидаются дожди и грозы, которые приведут к небольшому снижению температуры. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет нестабильная погода. В течение дня ожидаются дожжди, местами - сильные, в сопровождении и гроз и ветра. В Закарпатской и Львовской областях благодаря облачности и осадкам температура снизится до +27°...+29°, на остальной территории будет +30°...+33°.

На севере Украины будет ясно и безоблачно, а температура поднимется до +33°...+35°.

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Самая жаркая погода сегодня ожидается на востоке Украины, где столбики термометров покажут не менее +35°...+38°.

Жителей центральной части Украины ждет температура от +32° до +37°. Тут также будет ясно и безоблачно.

На юге Украины также ожидается неистовая жара до +34°...+37°, лишь в Одесской области вероятно снижение температуры до +28°. Ясно и безоблачно.

Народный прогноз на 6 августа

6 августа - самой сильной угрозой для созревшего урожая и сена, которое еще оставалось на лугах, были грозы - пожар уничтожал все и оставлял на голодном пайке и людей, и скотину. Для защиты от наваждений обращались к святым князьям Борису и Глебу, покровителям этого дня.

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