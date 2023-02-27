При этом местами на юге и юго-востоке воздух прогреется почти до весенних отметок.

В понедельник, 27 февраля, в Украине похолодает. В большинстве областей температура не поднимется выше +1°...+3°. Лишь на юге и юго-востоке будет теплее, местами до +12°...+18°. Ожидается пасмурная погода, во многих областх пройдут дожд и снег. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -1°, днем +1°.

Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью -2°, днем +1°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью -3°, днем +1°.

В Ривне в понедельник ожидается облачная погода с прояснениями, ночью -3°, днем 0°.

В Тернополе 27 февраля ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +1°, снег.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +2°, снег.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +1°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в понедельник - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +1°, снег.

В Виннице сегодня будет -1°...+2°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Житомире в понедельник будет ночью -2° днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +2°, снег.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха 0°...+2°, мокрый снег.

В Одессе 27 февраля - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +7°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +4°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Николаеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +4°, днем +7°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +7°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Сумах сегодня температура воздуха составит -3°...+2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +2°, мокрый снег.

В Днепре температура ночью будет +2°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +10°...+18°.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +4°, небольшой дождь.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +5°, небольшой дождь.

Приметы погоды 27 февраля

27 февраля - Кирилла. Хорошая погода - к морозам.

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