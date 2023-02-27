Сегодня в Украине будут осадки и похолодает / фото УНИАН

В понедельник, 27 февраля, в Украине похолодает. В большинстве областей температура не поднимется выше +1°...+3°. Лишь на юге и юго-востоке будет теплее, местами до +12°...+18°. Ожидается пасмурная погода, во многих областх пройдут дожд и снег. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -1°, днем +1°.
  • Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью -2°, днем +1°.
  • В Луцке - небольшая облачность, ночью -3°, днем +1°.
  • В Ривне в понедельник ожидается облачная погода с прояснениями, ночью -3°, днем 0°.
  • В Тернополе 27 февраля ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +1°, снег.
  • В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +2°, снег.
  • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +1°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Черновцах в понедельник - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +1°, снег.
  • В Виннице сегодня будет -1°...+2°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
  • В Житомире в понедельник будет ночью -2° днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +2°, снег.
  • В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
  • В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха 0°...+2°, мокрый снег.
  • В Одессе 27 февраля - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +7°.
  • В Херсоне в понедельник ночью будет +4°, днем +14°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +4°, днем +7°, небольшой дождь.
  • В Запорожье температура ночью +3°, днем +7°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Сумах сегодня температура воздуха составит -3°...+2°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +2°, мокрый снег.
  • В Днепре температура ночью будет +2°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
  • В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +10°...+18°.
  • В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +4°, небольшой дождь.
  • В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +5°, небольшой дождь.
В последний понедельник зимы в Украие похолодает / фото УНИАН

Приметы погоды 27 февраля

27 февраля - Кирилла. Хорошая погода - к морозам.

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