В понедельник, 27 февраля, в Украине похолодает. В большинстве областей температура не поднимется выше +1°...+3°. Лишь на юге и юго-востоке будет теплее, местами до +12°...+18°. Ожидается пасмурная погода, во многих областх пройдут дожд и снег. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -1°, днем +1°.
- Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью -2°, днем +1°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью -3°, днем +1°.
- В Ривне в понедельник ожидается облачная погода с прояснениями, ночью -3°, днем 0°.
- В Тернополе 27 февраля ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +1°, снег.
- В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +2°, снег.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +1°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Черновцах в понедельник - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +1°, снег.
- В Виннице сегодня будет -1°...+2°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
- В Житомире в понедельник будет ночью -2° днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +2°, снег.
- В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
- В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха 0°...+2°, мокрый снег.
- В Одессе 27 февраля - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +7°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +4°, днем +14°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +4°, днем +7°, небольшой дождь.
- В Запорожье температура ночью +3°, днем +7°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Сумах сегодня температура воздуха составит -3°...+2°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +2°, мокрый снег.
- В Днепре температура ночью будет +2°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
- В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +10°...+18°.
- В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +4°, небольшой дождь.
- В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +5°, небольшой дождь.
Приметы погоды 27 февраля
27 февраля - Кирилла. Хорошая погода - к морозам.
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