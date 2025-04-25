Синоптики Укргидрометцентра предупреждают о грозах.

На пятницу, 25 апреля, в Украине объявили предупреждение о непогоде. Синоптики прогнозируют грозы во многих областях нашей страны. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"25 апреля в западных, северных и центральных областях грозы", - говорится в прогнозе.

Из-за непогоды в указанных областях объявлен І уровень опасности, желтый.

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Справка УНИАН. І уровень опасности объявляется, когда погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.

25 апреля погоду в Украине будет формировать поле пониженного давления. Атмосферный фронт, который будет перемещаться с северо-запада, ночью будет влиять на Волынскую и Ровенскую области, а днем будет обусловливать неустойчивую погоду уже по всей стране.

"В воздушных пространствах над Украиной постепенно готовятся изменения на похолодание с северных широт", - прогнозируют в Укргидрометцентре.

25 апреля ожидается переменная облачность. Днем в Украине пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Столбики термометров в западных и северных областях покажут +18°...+23°, на остальной территории воздух прогреется до +21°...+26°.

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