Будет греметь сегодня и по территории Киевской области.

В Киеве сегодня, 25 апреля, ожидается гроза. О непогоде предупреждает Украинский гидрометеорологический центр.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для Киевской области.

"Днем 25 апреля гроза", - прогнозируют синоптики.

Видео дня

Из-за непогоды на Киевщине введен І уровень опасности, желтый.

Погода в Киеве

25 апреля на Киевщине ожидается переменная облачность. Во второй половине дня пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура по области +21°...+26°, а в Киеве ожидается от +23° до +25°.

Сегодня в Украине ожидается теплая погода: в течение дня столбики термометров покажут от +20 до +27 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Небольшие грозовые дожди возможны сегодня местами на западе страны и в районе Приазовья, тогда как в большинстве регионов сохранится сухая погода. Впрочем, в пятницу вечером осадки могут охватить почти всю территорию Украины.

В Киеве, по прогнозу синоптика, 25 апреля будет преобладать ясная и сухая погода с дневной температурой около +22...+24 градуса. Но во второй половине дня или ближе к вечеру возможен дождь с грозой.

В субботу, 26 апреля, в столице ночью и утром прогнозируются грозовые дожди, а днем ожидается заметное похолодание - температура снизится до примерно +14 градусов.

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