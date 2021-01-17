Мороз будет кусаться: синоптик рассказала о погоде на завтра
18 января в Украине ожидаются сильные морозы, а в Крыму и Приазовье возможны осадки.
Украина 18 января все еще будет окутана морозами. Ночью температура опустится до -27°.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
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"Ближайшей ночью в большинстве наших областей градусы будут кусать и щипать приличными "минусами" - преимущественно -16...-23 градуса, местами -22...-27 градусов", - рассказала синоптик.
По ее словам, теплая погода завтра ожидается только в Западной Европе, а вот в Украине предполагается -9...-14°.
В частности, в южной части Украины и на юго-западе ночью -10...-15°, днем -6...-12°.
"Снега большого не будет завтра, осадки разве что возможны в Крыму и Приазовье, а также немного полетает снежок на Западе и Севере",- рассказала Диденко.
Погода в Киеве
По словам синоптика, в Киеве завтра будет без существенных осадков, однако солнца станет меньше, может пройти небольшой снег. На дорогах гололедица.
"Ближайшей ночью -15...-18 градусов, днем -12...-15 градусов", - сообщила Диденко.
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