Мороз будет кусаться: синоптик рассказала о погоде на завтра

16:44, 17 января 2021
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18 января в Украине ожидаются сильные морозы, а в Крыму и Приазовье возможны осадки.

Завтра в Украине будет морозно и почти без осадков / фото ua.depositphotos.com
Завтра в Украине будет морозно и почти без осадков / фото ua.depositphotos.com

Украина 18 января все еще будет окутана морозами. Ночью температура опустится до -27°.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

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"Ближайшей ночью в большинстве наших областей градусы будут кусать и щипать приличными "минусами" - преимущественно -16...-23 градуса, местами -22...-27 градусов", - рассказала синоптик.

По ее словам, теплая погода завтра ожидается только в Западной Европе, а вот в Украине предполагается -9...-14°.

В частности, в южной части Украины и на юго-западе ночью -10...-15°, днем -6...-12°.

"Снега большого не будет завтра, осадки разве что возможны в Крыму и Приазовье, а также немного полетает снежок на Западе и Севере",- рассказала Диденко.

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По словам синоптика, в Киеве завтра будет без существенных осадков, однако солнца станет меньше, может пройти небольшой снег. На дорогах гололедица.

"Ближайшей ночью -15...-18 градусов, днем -12...-15 градусов", - сообщила Диденко.

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Автор: Екатерина Лиманская

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Теги: погодапогода в Киевепогода на завтра
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