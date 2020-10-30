На выходных Украину зальют дожди, ожидаются первые заморозки (карта)
Осадки ожидаются и в субботу, и в воскресенье.
На выходных в Украине пройдут дожди. Осадки ожидаются и в субботу, и в воскресенье. В западных областях столбики термометров опустятся до +9°, ночью ожидаются первые заморозки.
В Украину ворвется похолодание, в Карпатах пойдет снег - синоптик
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
- В Киеве в субботу пройдет сильный дождь, температура воздуха ночью +6°, днем +9°. В воскресенье также будет дождить: +6°...+8°.
- Во Львове в субботу переменная облачность, небольшой дождь, ночью +3°, днем +10°. В воскресенье небольшая облачность, температура 0°…+10°.
- В Луцке в субботу ночью +4°, днем +10°, небольшая облачность. В воскресенье температура практически не изменится, облачно с прояснениями.
- В Виннице в субботу будет пасмурно, температура воздуха +6°...+8°. В воскресенье - так же облачно, пройдет дождь, температура опустится +5°...+8°.
- В субботу в Одессе ожидается небольшой дождь, температура ночью +8°, днем +12°. В воскресенье ожидается мелкий дождь, ночью +9°, днем +11°.
- В Харькове в субботу ожидается ливень, температура ночью +8°, днем +11°. В воскресенье переменная облачность, дождь, температура +8°...+12°.
- В Днепре в субботу небольшой дождь, весь день небо будет затянуто облаками, температура ночью +8°, днем +12°. В воскресенье также пройдет дождь, температура воздуха +8°...+12°.
- В Симферополе в субботу облачно с прояснениями, +8°...+12°. В воскресенье +8°...+12°, переменная облачность, дождь.
- Жителям Мариуполя на субботу обещают пасмурную погоду и небольшой дождь, температура ночью +6°, днем +14°. В воскресенье будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура до +15°.
- В Краматорске в субботу пасмурно, пройдет дождь, температура ночью +8°, днем +13°. В воскресенье температура до +14°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Северодонецке завтра пасмурно, дождь, температура ночью +8°, днем +12°. В воскресенье +9°...+15°, облачно с прояснениями.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу пасмурно, пройдет ливень, температура 0°…+4°. В воскресенье практически безоблачно, температура ночью -4°, днем +6°.
В Моршине на Львовщине в субботу облачно с прояснениями, небольшой дождь, ночью +2°, днем +10°. В воскресенье пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем до +10°.
В Трускавце в субботу облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура до +10°. В воскресенье температура -1°…+10°, небольшая облачность.
В Сваляве завтра облачно с прояснениями, -1°…+10°, в воскресенье такая же температура, ясно и безоблачно.
В Затоке суббота будет пасмурно, пройдет небольшой дождь, ночью +7°, днем +11°. В воскресенье также пасмурно, небольшой дождь, температура до +11°.
В Бердянске завтра пасмурно, пройдет дождь, температура до +14°, в воскресенье будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха +10° …+15°.
Народный прогноз
31 октября - день Луки, который считается покровителем женщин.
1 ноября. В этот день встречали зиму и провожали осень. В народе говорили: кто в ноябре не зябнет, тому и в крещенскую стужу не замерзнуть.
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- Винница+8°... +2°
- Днепр+15°... +6°
- Донецк+15°... +5°
- Житомир+9°... +4°
- Запорожье+16°... +6°
- Ивано-Франковск+12°... +5°
- Киев+8°... +4°
- Кропивницкий+12°... +5°
- Луганск+14°... +3°
- Луцк+12°... +6°
- Львов+12°... +7°
- Николаев+16°... +7°
- Одесса+15°... +7°
- Полтава+13°... +6°
- Ровно+12°... +7°
- Симферополь+15°... +9°
- Сумы+9°... +6°
- Тернополь+11°... +4°
- Харьков+11°... +7°
- Херсон+16°... +7°
- Хмельницкий+11°... +3°
- Черкассы+10°... +6°
- Чернигов+7°... +5°
- Черновцы+11°... +2°