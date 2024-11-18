19 ноября осадков в Украине не ожидается.

Начало недели еще порадует украинцев погодой, но уже вскоре начнутся осадки, усилится ветер и похолодает. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Во вторник, 19 ноября, в Украине будет без осадков. Столбики термометров покажут +4...+7 градусов, на юге +7...+12, а в Крыму - до +14 градусов.

В Киеве, по прогнозу Натальи Диденко, 19 ноября также ожидается погода без осадков. Днем в столице будет до +7 градусов, а 20-го ноября потеплеет до +11 градусов.

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Укргидрометцентр выпустил предупреждение о сложной погоде в Украине в течение 20-24 ноября.

По данным синоптиков, через территорию Украины будут проходить активные атмосферные фронты. 20 ноября погода ухудшится в западных областях, 21-23 ноября - на большей части территории страны, а 24 ноября - в восточных областях.

В частности, ожидаются значительные дожди и снег, порывы ветра 15-20 м/с. В Карпатах сильные снегопады, метели, а порывы ветра будут достигать 25-30 м/с.

Также в Украине, кроме южной части, ожидается образование снежного покрова высотой 3-15 см, а в Карпатах наметет до 20-50 см снега. На дорогах образуется гололедица.

Местами в Украине будут наблюдаться гололед и налипание мокрого снега.

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