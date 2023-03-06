В ближайшие дни в Украине будет значительно теплее нормы, однако ожидают осадки и сильный ветер.

В ближайшую неделю в Украине ожидается неустойчивая погода с осадками, порывистым ветром и колебаниями температуры воздуха. Об этом предупреждает синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

Синоптик пояснил, что над Атлантикой активизируется циклоническая деятельность. Это скажется на характере погоды в большинстве стран Европы. В частности, по его данным, на территорию Украины будут поступать влажные и теплые воздушные массы с запада, которые вызовут осадки преимущественно в виде дождей, местами с мокрым снегом.

"Температурный фон ожидается высоким с отклонением от нормы на 3-7 °С", - говорит синоптик. Особенно теплая погода, по его данным, будет наблюдаться в южной и восточной части страны.

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В Украину идет потепление-что известно

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 8 марта по всей Украине потеплеет до +10...+15.

В то же время народный синоптик Станислав Щедрин говорит, что с 11-12 марта почти по всей Украине ожидается летнее тепло до +15...+22, но это потепление будет сопровождаться периодическими дождями и даже возможны грозы.

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