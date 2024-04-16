Синоптики предупреждают об усложнении погоды сегодня в течение дня.

Во Львове и Львовской области на сегодня, 16 апреля, объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

По прогнозу, сегодня на Львовщине ожидаются грозы. Во Львове, по данным синоптиков, также будет гроза, а днем еще и град.

Из-за непогоды во Львове и Львовской области объявили І уровень опасности, желтый.

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Погода во Львове и Львовской области - прогноз на 16 апреля

По данным синоптиков, сегодня на Львовщине будет облачно. Днем ожидается умеренный кратковременный дождь. Грозы, местами град. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура днем по области составит +9°...+14°.

Во Львове сегодня также будет облачно. Днем пройдет умеренный кратковременный дождь. Грозы, днем град. Ветер северо-западный, его скорость составит 9-14 м/с. Столбики термометров днем покажут +11°...+13°.

Во время дождя видимость будет падать до 500-1000 метров.

В целом, по данным синоптиков, в течение недели на Львовщине ожидается дождь, местами с мокрым снегом, и снижение температуры воздуха. Самый холодный день 18 апреля, когда температура упадет до +5°...+10°, а ночью 19 и 20 апреля ожидается сильный заморозок до 0°...-5°.

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