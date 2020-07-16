В Киеве завтра без осадков, температура до +26°

17:00, 16 июля 2020
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В столице завтра будет тепло.

В Киеве завтра будет тепло / фото УНИАН
В Киеве завтра будет тепло / фото УНИАН

Погода в Киеве 17 июля будет солнечной, температура днем до +26°.

Стало известно, когда в Украину вернется 30-градусная жара

По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +26°, вечером - до +22°. Ветер переменный, до 2,4 м/с.

Солнце в столице взойдет в 05:05, а зайдет в 21:02.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 17 июля, в Украине почти без осадков, температура до +30°.

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Теги: #Киев#погода
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