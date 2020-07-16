В Киеве завтра без осадков, температура до +26°
В столице завтра будет тепло.
Погода в Киеве 17 июля будет солнечной, температура днем до +26°.
Стало известно, когда в Украину вернется 30-градусная жара
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +26°, вечером - до +22°. Ветер переменный, до 2,4 м/с.
Солнце в столице взойдет в 05:05, а зайдет в 21:02.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 17 июля, в Украине почти без осадков, температура до +30°.
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Погода в Украине
- Винница+24°... +13°
- Днепр+26°... +15°
- Донецк+29°... +16°
- Житомир+25°... +14°
- Запорожье+28°... +15°
- Ивано-Франковск+23°... +13°
- Киев+25°... +14°
- Кропивницкий+26°... +14°
- Луганск+28°... +17°
- Луцк+25°... +13°
- Львов+24°... +13°
- Николаев+28°... +14°
- Одесса+25°... +15°
- Полтава+25°... +14°
- Ровно+24°... +12°
- Симферополь+27°... +16°
- Сумы+22°... +11°
- Тернополь+24°... +12°
- Харьков+26°... +13°
- Херсон+28°... +15°
- Хмельницкий+24°... +12°
- Черкассы+24°... +15°
- Чернигов+23°... +12°
- Черновцы+21°... +12°
Виргиния, США
+26°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+26 °
Влажность:72 %
Давление:758 мм
Ветер: 5.4 м/с
Вероятность осадков:6 %
Восход:05:57
Закат20:33
Видимость:16 км
Фаза луны:
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