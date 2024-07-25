С пятницы, 26 июля, погода в Киеве начнет меняться. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.
Ночью в столице будет около +18°, а днем воздух прогреется до +27°. Ожидается облачная погода с прояснениями, но без осадков.
Ветер будет восточный и северо-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление пониженное, но будет повышаться, 742-745 миллиметров ртутного столба.
Погода 26 июля - прогноз по Украине
Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +22°, небольшой дождь.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +24°, небольшой дождь.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +21°, небольшой дождь.
В Тернополе 26 июля ночью будет +16°, днем +23°, небольшая облачность, дождь.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +20°, ливень.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +23°, ливень.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +26°, практически безоблачно.
В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +17°, днем +23°, гроза.
В Виннице завтра будет +16°...+21°, небольшая облачность, ливень.
В Житомире в пятницу ночью будет +17°, днем +27°, облачно с прояснениями.
В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+27°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +29°.
В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +31°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +17°...+27°.
В Одессе 26 июля - пасмурно, температура ночью +20°, днем +23°, дождь.
В Херсоне в пятницу ночью будет +20°, днем +29°, облачно с прояснениями.
В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +20°, днем +28°, небольшой дождь.
В Запорожье температура ночью +18°, днем +31°, облачно с прояснениями.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +16°, а днем +29°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +29°.
В Днепре температура ночью будет +19°, днем +29°, небольшая облачность.
В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +18°...+30°, небольшой дождь.
В Краматорске завтра небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +30°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +30°.