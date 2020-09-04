В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +22°

08:30, 4 сентября 2020
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В столице сегодня похолодает.

В Киеве сегодня пройдет дождь / фото ua.depositphotos.com
В Киеве сегодня пройдет дождь / фото ua.depositphotos.com

Погода в Киеве 4 сентября будет дождливой, температура днем поднимется до +22°.

Тепло и без снега: синоптики дали прогноз погоды в Украине на осень и зиму

Согласно прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +22°, вечером - до +21°. Ветер северный и северо-западный, до 5,9 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:15, а зайдет в 19:37.

Погода в Украине

  • В Киеве сегодня пройдет дождь, температура воздуха ночью +15°, днем +22°.
  • В Чернигове также ожидаются осадки, температура воздуха ночью +12°, днем +22°.
  • Во Львове в четверг без осадков, ночью +12°, днем +21°. 
  • В Луцке ночью +12°, днем +21°, без осадков. 
  • В Ривном в пятницу облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +21°.
  • В Тернополе без осадков, температура воздуха ночью +10°, днем +22°.
  • В Хмельницком сегодня ночью +10°, днем +22°, облачно с прояснениями. 
  • В Ивано-Франковске сегодня без осадков, ночью +10°, днем +22°. 
  • В Черновцах в пятницу без осадков, ночью +12°, днем +22°.
  • В Виннице сегодня пройдет дождь, температура воздуха +11°...+21°.
  • В Житомире в пятницу также ожидаются осадки, температура ночью +11°, днем +21°.
  • В Черкассах ночью +13°, днем +27°, без осадков. 
Погода в Украине на 4 сентября / УНИАН
Погода в Украине на 4 сентября / УНИАН
  • В Кропивницком сегодня солнечно, температура ночью +15°, днем +27°.
  • В Полтаве сегодня без осадков, температура воздуха +18°...+29°.
  • Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура ночью +15°, днем +29°. 
  • В Херсоне в пятницу ночью +18°, днем +32°, пройдет дождь. 
  • В Николаеве сегодня без осадков, ночью +17°, днем +32°.
  • В Запорожье пройдет дождь, температура ночью +20°, днем +32°.
  • В Сумах сегодня также ожидаются осадки, температура воздуха +15°...+29°.
  • В Харькове без осадков, температура ночью +19°, днем +31°. 
  • В Днепре сегодня без осадков, температура ночью +19°, днем +33°.
  • В Симферополе в пятницу без осадков, +18°...+33°.
  • В Краматорске сегодня солнечно, температура ночью +17°, днем +33°. 
  • В Северодонецке без осадков, температура ночью +18°, днем +32°. 
Погода в Киеве сегодня будет дождливой / фото: ua.depositphotos.com
Погода в Киеве сегодня будет дождливой / фото: ua.depositphotos.com

Прогноз погоды в Украине

В пятницу, 4 сентября, в Украине местами пройдут дожди, температура днем поднимется до +33°.

На выходных 5-6 сентября в большинстве регионов Украины ожидается теплая и солнечная погода, дожди пройдут лишь в нескольких областях. 

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Швецова

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Теги: #погода в Киеве#погода в Украине
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