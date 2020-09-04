В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +22°
В столице сегодня похолодает.
Погода в Киеве 4 сентября будет дождливой, температура днем поднимется до +22°.
Тепло и без снега: синоптики дали прогноз погоды в Украине на осень и зиму
Согласно прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +22°, вечером - до +21°. Ветер северный и северо-западный, до 5,9 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:15, а зайдет в 19:37.
Погода в Украине
- В Киеве сегодня пройдет дождь, температура воздуха ночью +15°, днем +22°.
- В Чернигове также ожидаются осадки, температура воздуха ночью +12°, днем +22°.
- Во Львове в четверг без осадков, ночью +12°, днем +21°.
- В Луцке ночью +12°, днем +21°, без осадков.
- В Ривном в пятницу облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +21°.
- В Тернополе без осадков, температура воздуха ночью +10°, днем +22°.
- В Хмельницком сегодня ночью +10°, днем +22°, облачно с прояснениями.
- В Ивано-Франковске сегодня без осадков, ночью +10°, днем +22°.
- В Черновцах в пятницу без осадков, ночью +12°, днем +22°.
- В Виннице сегодня пройдет дождь, температура воздуха +11°...+21°.
- В Житомире в пятницу также ожидаются осадки, температура ночью +11°, днем +21°.
- В Черкассах ночью +13°, днем +27°, без осадков.
- В Кропивницком сегодня солнечно, температура ночью +15°, днем +27°.
- В Полтаве сегодня без осадков, температура воздуха +18°...+29°.
- Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура ночью +15°, днем +29°.
- В Херсоне в пятницу ночью +18°, днем +32°, пройдет дождь.
- В Николаеве сегодня без осадков, ночью +17°, днем +32°.
- В Запорожье пройдет дождь, температура ночью +20°, днем +32°.
- В Сумах сегодня также ожидаются осадки, температура воздуха +15°...+29°.
- В Харькове без осадков, температура ночью +19°, днем +31°.
- В Днепре сегодня без осадков, температура ночью +19°, днем +33°.
- В Симферополе в пятницу без осадков, +18°...+33°.
- В Краматорске сегодня солнечно, температура ночью +17°, днем +33°.
- В Северодонецке без осадков, температура ночью +18°, днем +32°.
Прогноз погоды в Украине
В пятницу, 4 сентября, в Украине местами пройдут дожди, температура днем поднимется до +33°.
На выходных 5-6 сентября в большинстве регионов Украины ожидается теплая и солнечная погода, дожди пройдут лишь в нескольких областях.
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Погода в Украине
- Винница+22°... +12°
- Днепр+30°... +20°
- Донецк+32°... +18°
- Житомир+21°... +11°
- Запорожье+31°... +22°
- Ивано-Франковск+21°... +9°
- Киев+22°... +15°
- Кропивницкий+27°... +15°
- Луганск+30°... +17°
- Луцк+21°... +12°
- Львов+21°... +12°
- Николаев+27°... +17°
- Одесса+28°... +16°
- Полтава+28°... +19°
- Ровно+21°... +10°
- Симферополь+29°... +19°
- Сумы+26°... +16°
- Тернополь+21°... +9°
- Харьков+28°... +19°
- Херсон+28°... +17°
- Хмельницкий+21°... +10°
- Черкассы+27°... +14°
- Чернигов+23°... +14°
- Черновцы+22°... +12°
Виргиния, США
+23°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:+23 °
Влажность:75 %
Давление:750 мм
Ветер: 3.8 м/с
Вероятность осадков:17 %
Восход:06:41
Закат19:34
Видимость:16 км
Фаза луны:
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