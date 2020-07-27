В Киеве сегодня без осадков, температура до +31°

В столице сегодня будет жарко.

Погода в Киеве сегодня будет жаркой / фото УНИАН

Погода в Киеве 27 июля будет жаркой, температура днем до +31°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +31°, вечером - до +30°. Ветер переменный, до 3,2 м/с.

Солнце в столице взошло в 05:15, а зайдет в 20:52.

Погода в Украине

Погода в Украине 27 июля будет жаркой. На востоке без осадков, температура до +33°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +35°.

Погода в Украине на 27 июля / УНИАН

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +31°.

Погода в Киеве будет жаркой / фото УНИАН

В северных областях без осадков. Температура до +31°. В центре облачно с прояснениями, температура до +34°.

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