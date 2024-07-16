Синоптики предупреждают о чрезвычайной жаре в +40°...+42°.

В Днепре на 16 июля объявили повышенный уровень опасности из-за мощной жары. Предупреждение о стихийном метеорологическом явлении обнародовал Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

"16 июля на всей территории Днепропетровской области и в г. Днепр ожидается чрезвычайная жара с максимальными температурами 40-42°", - сообщают синоптики.

Из-за жары объявлен ІII уровень опасности, красный.

Видео дня

Справка УНИАН. III уровень опасности объявляется, когда погодные условия крайне опасны. Они создают угрозу жизни людей на значительных территориях и приводят к масштабным повреждениям инфраструктуры. Рекомендуется прекратить деятельность в зоне действия погодных явлений, задействовать меры безопасности, воспользоваться возможными укрытиями.

Над Украиной установился "тепловой купол" - что известно

Синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что над Украиной установился "тепловой купол", из-за чего в течение ближайших дней ожидается экстремально высокая температура воздуха.

В частности, по его данным, в центральных, южных и восточных регионах днем может быть +40...+42 °С, что на уровне абсолютных рекордов страны.

Местами пройдут локальные ливни, но выпадать они будут крайне неравномерно по территории.

Вас также могут заинтересовать новости: