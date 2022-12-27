Народный праздник 27 декабря известен под названиями Филимонов день, Калинники.

Христиане отмечают церковный праздник 27 декабря в честь святых мучеников Филимона и Калинника.

Наши предки считали, что эта ночь является самой темной и непроглядной в году. Тьму на землю, по народным представлениям, нагоняли ведьмы и злые силы. Считалось, что пока нечисть разгуливает по земле, то в домах будет темно и холодно.

При этом наши предки верили, что нечисть не будет трогать трудолюбивых и чистоплотных хозяев. Поэтому в эту дату убирали избу и хлев, подметали полы и мыли окна. Обязательно кормили и хвалили скотину, чтобы животные не жаловались ведьмам на своих хозяев.

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Также нечисть, по давним поверьям, можно было отогнать водой - как святой, так и родниковой. Поэтому в этот день умывались водой из колодца, парились в бане и купали в ванне детей.

Что нельзя делать 27 декабря

Наши предки верили, что нечисть сегодня может явиться в облике барана, козла или хряка, поэтому нельзя подходить к незнакомым животным. В этот день нежелательно ходить грязным и неумытым. Нельзя чтобы в доме в этот день был беспорядок.

Приметы погоды 27 декабря

Какая погода сегодня - таким будет февраль.

Вороны громко каркают - к похолоданию.

Если гуси или куры сегодня весь день не выходят из птичника, то скоро похолодает.

Иней на деревьях утром предвещает сильные снегопады.

Если в течение дня меняется погода, то будет оттепель.

Облака плывут против ветра - к пасмурной и снежной погоде.

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