Благоприятные погодные условия будут наблюдаться только на западе Украины.

На сегодня в Украине объявили повышенный уровень опасности. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, в большинстве областей, ожидается туман. Непогода обойдет стороной только западную часть страны.

"В Украине, кроме западных областей,.. утром 14 февраля туман", - говорится в предупреждении.

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По данным синоптиков, видимость составит 200-500 метров. Объявлен І уровень опасности, желтый.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорят в Укргидрометцентре.

Погода в Украине - прогноз на сегодня

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет облачно.

Ожидается небольшой дождь, в западных областях местами с мокрым снегом. Днем на крайнем западе и востоке страны будет без существенных осадков.

В центральных, южных и восточных областях утром будет наблюдаться местами туман.

Ветер ожидается северо-западный, на Левобережье-восточный, его скорость составит 7-12 м/с.

Температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях в течение суток составит +1°...+6°. Днем на Закарпатье воздух прогреется до +9°. На остальной территории днем будет от +7° до +12°.

В Карпатах днем без осадков, а температура ночью и днем составит 0°...-5°.

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