Во многих областях объявлен І уровень опасности.

На субботу, 10 февраля, во многих областях Украины объявили штормовое предупреждение из-за непогоды. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

"В Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской, ночью и утром и в Житомирской, Киевской и Черкасской областях гололед, на дорогах гололедица", - сообщили синоптики.

Также, по их данным, 10 февраля в Карпатах и на Закарпатье ожидается значительный дождь.

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Из-за непогоды в указанных областях объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода 10 февраля - прогноз по Украине

По данным синоптиков, в субботу в Украине будет облачно с прояснениями.

Ожидается умеренный, а в Карпатах и на Закарпатье значительный дождь. В северо-восточных, ночью и в Черкасской, Киевской и Житомирской областях пройдет снег и дождь. Также ожидается желедь, на дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега. Лишь на юге страны будет без осадков.

Ветер южных направлений, 7-12 м/с. Температура ночью в северной, восточной частях, на Полтавщине и Черкасщине от 2° тепла до 3° мороза (на Сумщине и Черниговщине 3-8° мороза). На остальной территории ожидается +3°...+8°.

Днем в северо-восточных областях будет около 0°. В Киевской и Житомирской областях +1°...+6°, на остальной территории +7°...+ 12°, а на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму воздух прогреется вплоть до 16° тепла.

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